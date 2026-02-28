Isaiah Stewart s’auto-proclame meilleur défenseur de la NBA

Qui succédera à Evan Mobley comme meilleur défenseur de l’année ? Si Victor Wembanyama parvient à atteindre le cap des 65 matches disputés, il sera favori mais il y a quelques outsiders, à tous les postes. Comme par exemple, Isaiah Stewart, l’intérieur sanguin des Pistons, qui se voit marcher dans les traces de Ben Wallace.

« Je suis le meilleur défenseur de la ligue », lance-t-il à ESPN. « J’ai toujours su que lorsque les victoires arriveraient, les gens verraient que j’y joue un rôle important. »

Selon nos confrères, Stewart est numéro 1 de la NBA pour sa capacité à faire déjouer ses adversaires. Ainsi, face à lui, les joueurs shootent à 42.7% en moyenne, et personne ne fait mieux. Il est le 8e contreur de la ligue, et par rencontre, il conteste plus de 9 tirs.

Selon lui, son mauvais caractère et ses suspensions l’ont pénalisé sur le plan médiatique. « Lors de ma 2e saison, je voyais la façon avec laquelle les gens me regardaient différemment. Ils m’appelaient par certains noms et me collaient des étiquettes… C’était beaucoup à gérer à un jeune âge, mais j’ai réussi à traverser cette tempête » assure-t-il.

Alors que les Pistons possèdent la 2e meilleure défense de la NBA avec 108.5 points encaissés sur 100 possessions, Stewart a reçu le soutien de Ben Wallace, légende des Pistons, et de la défense en NBA.

« Je vois clairement des similitudes », a confié Wallace à ESPN, qui dispense des conseils à son successeur sous les panneaux. « Puisque personne autour de lui, ni au sein de l’organisation, ne lui met la pression pour qu’il devienne le prochain Ben Wallace, il peut désormais simplement se détendre et jouer au basket… Mais on peut voir les signes qui expliquent pourquoi certains disent qu’il pourrait être le prochain Ben Wallace. »

Isaiah Stewart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 68 21:24 55.3 33.3 69.6 2.3 4.3 6.7 0.9 2.7 0.6 1.0 1.3 7.9 2021-22 DET 71 25:35 51.0 32.6 71.8 3.2 5.5 8.7 1.2 3.0 0.3 1.2 1.1 8.3 2022-23 DET 50 28:17 44.2 32.7 73.8 2.3 5.8 8.1 1.4 2.7 0.4 1.4 0.7 11.3 2023-24 DET 46 30:56 48.7 38.3 75.3 1.6 5.0 6.6 1.6 2.2 0.4 1.4 0.8 10.9 2024-25 DET 72 19:55 55.9 32.1 75.9 1.8 3.7 5.5 1.7 2.5 0.4 0.9 1.4 6.0 2025-26 DET 48 23:15 54.0 32.1 76.0 1.6 3.5 5.1 1.1 3.0 0.3 1.2 1.7 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.