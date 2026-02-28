Le MVP de la nuit | Jalen Duren plus en forme que jamais

“J’ai vu quelque chose avant la rencontre disant qu’il tournait à 27 points et 15 rebonds donc maintenant, il fait des extras”. C’est avec cette plaisanterie qu’Ausar Thompson a résumé la prestation de Jalen Duren face aux Cavaliers. Il faut dire que l’intérieur abordait ce duel face à Cleveland dans une excellente forme avec une série en cours de trois double-double consécutifs.

Face à Evan Mobley et Jarrett Allen, deux All-Stars, la soirée du pivot des Pistons s’annonçait compliquée. Preuve en est, ce premier quart-temps difficile où l’intérieur est bien contenu par Evan Mobley.

Toutefois, Jalen Duren passe à la vitesse supérieure en fin de rencontre. Dans le »money-time”, alors que Detroit a neuf points de retard, il capte un rebond offensif et remet la balle dans le cercle.

À 20 secondes du terme, il rattrape un tir manqué de Danniss Jenkins pour claquer un dunk et ramener les siens à un point. Les Pistons comptent ensuite sur le jeune meneur pour envoyer le match en prolongation.

Sans Cade Cunningham, exclu pour six fautes, c’est ce duo qui porte Detroit. D’abord, Jalen Duren poursuit son chantier aux lancers francs et termine avec un 11/15 dans l’exercice. Puis, il contre Craig Porter Jr., ce qui donne lieu à une contre-attaque conclue par Danniss Jenkins. Dans la foulée, il est trouvé par son meneur pour donner six points d’avance à son équipe.

Record en carrière égalé !

“Tous les éléments s’emboîtent pour lui”, souligne son entraîneur, JB Bickerstaff. “Le jeu ‘ralentit’, il arrive à comprendre le spacing et quand attaquer le cercle. C’est cet ensemble de choses qui lui donne des opportunités.”

Pour finir la soirée, Jalen Duren intercepte une passe de Dennis Schröder, ce qui permet à Detroit de s’imposer 122 à 119. En 42 minutes, le coéquipier de Cade Cunningham finit avec 33 points, égalant son record en carrière, 16 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres. Il enchaîne ainsi un quatrième match consécutif à plus de 25 points et 10 rebonds. Sur ses quatre dernières sorties, l’intérieur tourne 28.3 points et 14.5 rebonds de moyenne.

“Tant que nous gagnons des matchs, je suis content”, explique Jalen Duren. “Tourner à 25 points et 10 rebonds, mais avec des défaites, cela n’aurait pas la même saveur. Les chiffres n’ont pas vraiment d’importance pour moi. Je suis concentré avant tout sur la victoire.”

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 47 27:49 63.6 73.2 3.8 6.8 10.6 1.7 2.8 0.9 1.8 0.7 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.