À l’approche des playoffs, les Knicks cherchent encore leur identité

Même s’ils sont toujours troisièmes de la conférence Est et restent sur 12 victoires sur les 16 derniers matches, les Knicks ne sont clairement pas rassurants. Les récentes défaites face aux Pistons, puis celle contre les Cavaliers ont affiché de manière très claire les limites de l’équipe, qui peine à évoluer à son meilleur niveau. Forcément, à sept semaines des playoffs, c’est inquiétant.

« On doit être notre meilleure version quand viendront les playoffs », annonce un Karl-Anthony Towns qui symbolise à merveille l’irrégularité de son équipe. « Pour l’instant, on se cherche encore. On cherche encore notre système, comment mettre en place toutes les nouvelles choses, les nuances qui vont avec, les changements qu’on essaie de faire. C’est encore un processus. »

« On cherche encore le style que l’on veut jouer, notre identité », confirme Josh Hart. « C’est pourquoi on a parfois des absences. On doit trouver la réponse collectivement. Le temps presse donc on doit passer nos vingt prochains matches à trouver notre identité et à mieux jouer. »

Une ville et des fans impatients

La saison régulière vient en effet de passer son deuxième tiers, avec 59 matches joués pour la troupe de Mike Brown, mais Jalen Brunson et « KAT » réclament toujours de la patience aux fans du Madison Square Garden.

« On devient meilleur chaque jour. L’idée n’est pas d’être à notre maximum lors du 60e match », assure le meneur. « À New York, tout le monde veut le produit fini immédiatement. Mais on cherche encore beaucoup », insiste l’intérieur. « On est comme une équipe nouvelle, qui a encore des choses à régler avec son système. »

Faudra-t-il ainsi attendre les playoffs pour juger les Knicks ? « J’ai vu des équipes se former tardivement et gagner le titre », rassure Karl-Anthony Towns. « On doit continuer d’avoir la tête dans le guidon, de bloquer le bruit extérieur et de continuer de progresser au quotidien. Quand les playoffs commenceront, on n’aura plus le temps pour ça. Donc on doit être à notre meilleur niveau au moment des playoffs, pour ne pas avoir de regrets. »