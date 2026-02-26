Les Celtics s’enlisent à 3-points dans le Colorado

Les Celtics ont rendu une copie décevante à Denver. Pendant 48 minutes, les hommes de Joe Mazzulla ont ainsi insisté à 3-points sans jamais régler la mire, comme en témoigne ce faible 28% de réussite (12/43) final. Seule éclaircie dans une soirée compliquée : ce bon passage de Derrick White dans le deuxième quart-temps, où il inscrit 18 points dont quatre tirs primés pour donner un point d’avance à Boston au moment de rejoindre les vestiaires.

Sauf que ce coup de chaud ne dure pas. Derrick White manque ensuite tous ses tirs de loin dans le troisième quart-temps, pour terminer la rencontre avec 20 points à 6/14 au tir et 4/9 de loin.

« J’ai pris les mêmes tirs, mais je les ai manqués », résume Derrick White. « Je ne sais pas combien de tirs j’ai pris en seconde période, mais je les ai manqués. »

Si Denver n’a pas non plus brillé à longue distance (15/43), les hommes de David Adelman ont tout de même passé un 11-0 à la fin du troisième quart-temps. Un « run » durant lequel les Nuggets ont profité de la maladresse de Boston pour enchaîner les paniers en contre-attaque, à l’image de ce dunk de la nouvelle recrue KJ Simpson.

Les tirs ne sont jamais rentrés…

« Nous n’avons pas réussi à rentrer nos tirs et ils ont profité de ces tirs manqués pour marquer des paniers en transition », analyse Derrick White. « Nous devons être meilleurs offensivement, rentrer quelques tirs nous aurait bien aidés, et nous devons mieux revenir en défense. »

Menés de dix points au moment d’entrer dans le quatrième quart-temps, les coéquipiers de Jaylen Brown ne changent pas leurs plans et continuent de s’appuyer sur des tirs extérieurs pour tenter de revenir au score. S’ensuit alors une séquence de sept minutes où Boston prend huit tirs de loin et n’en réussit qu’un seul…

« Nous avons eu beaucoup de bons tirs, des catch-and-shoots ouverts, mais nous les avons manqués », reconnaît Jaylen Brown. « C’était une soirée compliquée au tir. Maintenant, nous devons passer au prochain match. »

De son côté, Joe Mazzulla salue tout de même le travail défensif de la bande de Nikola Jokic : « Vous devez féliciter Denver. Ils ont été très agressifs sur le porteur de balle. Nous avons mal exécuté en attaque et nous avons manqué des tirs, mais Denver a fait un super boulot défensif. »

Ce revers met fin à la série de quatre victoires consécutives de Boston. Après un « road trip » de quatre matchs à l’Ouest, les Celtics retrouveront le TD Garden ce vendredi, pour défier les Nets.