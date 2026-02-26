Matchs
Les Celtics s’enlisent à 3-points dans le Colorado

Publié le 26/02/2026 à 11:30

NBA – Face aux Nuggets, les Celtics ont manqué de réussite à 3-points. Une maladresse qui explique largement leur défaite logique dans les Rocheuses.

Payton Pritchard et les CelticsLes Celtics ont rendu une copie décevante à Denver. Pendant 48 minutes, les hommes de Joe Mazzulla ont ainsi insisté à 3-points sans jamais régler la mire, comme en témoigne ce faible 28% de réussite (12/43) final. Seule éclaircie dans une soirée compliquée : ce bon passage de Derrick White dans le deuxième quart-temps, où il inscrit 18 points dont quatre tirs primés pour donner un point d’avance à Boston au moment de rejoindre les vestiaires.

Sauf que ce coup de chaud ne dure pas. Derrick White manque ensuite tous ses tirs de loin dans le troisième quart-temps, pour terminer la rencontre avec 20 points à 6/14 au tir et 4/9 de loin.

« J’ai pris les mêmes tirs, mais je les ai manqués », résume Derrick White. « Je ne sais pas combien de tirs j’ai pris en seconde période, mais je les ai manqués. »

Si Denver n’a pas non plus brillé à longue distance (15/43), les hommes de David Adelman ont tout de même passé un 11-0 à la fin du troisième quart-temps. Un « run » durant lequel les Nuggets ont profité de la maladresse de Boston pour enchaîner les paniers en contre-attaque, à l’image de ce dunk de la nouvelle recrue KJ Simpson.

Les tirs ne sont jamais rentrés…

« Nous n’avons pas réussi à rentrer nos tirs et ils ont profité de ces tirs manqués pour marquer des paniers en transition », analyse Derrick White. « Nous devons être meilleurs offensivement, rentrer quelques tirs nous aurait bien aidés, et nous devons mieux revenir en défense. »

Menés de dix points au moment d’entrer dans le quatrième quart-temps, les coéquipiers de Jaylen Brown ne changent pas leurs plans et continuent de s’appuyer sur des tirs extérieurs pour tenter de revenir au score. S’ensuit alors une séquence de sept minutes où Boston prend huit tirs de loin et n’en réussit qu’un seul…

« Nous avons eu beaucoup de bons tirs, des catch-and-shoots ouverts, mais nous les avons manqués », reconnaît Jaylen Brown. « C’était une soirée compliquée au tir. Maintenant, nous devons passer au prochain match. »

De son côté, Joe Mazzulla salue tout de même le travail défensif de la bande de Nikola Jokic : « Vous devez féliciter Denver. Ils ont été très agressifs sur le porteur de balle. Nous avons mal exécuté en attaque et nous avons manqué des tirs, mais Denver a fait un super boulot défensif. »

Ce revers met fin à la série de quatre victoires consécutives de Boston. Après un « road trip » de quatre matchs à l’Ouest, les Celtics retrouveront le TD Garden ce vendredi, pour défier les Nets.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jaylen Brown 51 34:18 48.1 34.4 77.6 1.1 5.9 7.0 4.9 3.6 1.0 0.4 2.8 29.2
Payton Pritchard 56 32:48 46.4 36.4 86.6 0.9 3.3 4.2 5.4 1.3 0.8 0.1 1.4 17.4
Derrick White 55 34:22 39.0 32.2 89.0 1.1 3.4 4.5 5.7 1.8 1.2 1.5 1.5 17.1
Anfernee Simons 49 24:32 44.0 39.5 88.9 0.5 1.9 2.4 2.4 1.1 0.6 0.1 1.7 14.2
Nikola Vučević 6 24:20 47.5 35.3 62.5 2.3 5.3 7.7 1.5 1.5 0.8 0.8 1.8 11.2
Neemias Queta 54 25:00 63.8 0.0 68.3 3.0 5.4 8.4 1.5 1.1 0.9 1.3 2.8 9.8
Sam Hauser 54 24:18 41.3 39.7 92.3 0.7 3.1 3.8 1.5 0.5 0.6 0.3 1.4 9.3
Luka Garza 48 15:46 57.8 44.2 77.8 2.3 1.7 4.0 1.0 0.5 0.4 0.4 2.3 7.4
Josh Minott 33 15:56 50.7 44.2 76.9 1.2 2.4 3.6 1.0 0.6 0.7 0.4 1.5 5.8
Jordan Walsh 51 17:51 51.7 38.2 77.8 1.4 2.8 4.2 0.8 0.6 0.8 0.5 2.2 5.5
Baylor Scheierman 52 15:12 44.2 37.1 85.7 0.6 2.4 3.0 1.1 0.5 0.6 0.1 1.4 4.0
Hugo González 52 15:05 47.1 32.5 47.6 0.8 2.5 3.3 0.6 0.6 0.6 0.2 1.8 3.8
Ron Harper Jr. 13 11:28 34.8 28.6 50.0 1.1 1.1 2.2 0.8 0.1 0.2 0.5 0.8 3.3
Chris Boucher 9 10:27 32.0 13.3 75.0 0.2 1.8 2.0 0.3 0.1 0.6 0.8 1.9 2.3
Xavier Tillman 14 7:56 45.2 20.0 0 0.7 1.1 1.8 0.4 0.4 0.4 0.1 0.6 2.2
Amari Williams 15 7:32 43.8 0 66.7 0.5 1.5 2.0 0.4 0.4 0.1 0.6 1.0 1.5
Dalano Banton 1 4:00 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Max Shulga 1 2:00 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
John Tonje 1 4:00 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

