Paolo Banchero en force

NBA – L’intérieur du Magic est en forme depuis la reprise et vient de faire un gros match contre les Lakers, avec 36 points, 10 rebonds et 6 passes.

Franz Wagner de nouveau bloqué à l’infirmerie à cause de sa cheville gauche depuis le All-Star Break, Paolo Banchero sait qu’il doit en faire plus si le Magic veut enfin enchaîner les bons matches et les victoires, afin de finir sur une bonne note et d’aller chercher une place dans le Top 6 de la conférence Est, directement qualificative pour le premier tour des playoffs.

Visiblement, le message est passé puisqu’il a réussi de très bonnes prestations depuis la reprise. La dernière en date est un match à 36 points, 10 rebonds et 6 passes dans la victoire à Los Angeles. Avec notamment 22 unités dans la seconde période.

« Il a été gigantesque dans cette rencontre. Ses shoots, ses actions, sa présence au rebond : tout cela a été énorme pour nous », savoure son coach, Jamahl Mosley.

Comme Desmond Bane, Paolo Banchero est ainsi revenu en forme de la coupure avec 27 points (44% de réussite à 3-pts), 9 rebonds et 7 passes de moyenne depuis quatre matches. Et Orlando avec, puisque les Floridiens ont gagné trois parties, dont les deux dernières, en Californie, décidées au buzzer.

« On est resté soudé », commente l’intérieur. « On savait qu’on arrivait dans un environnement compliqué, face à une bonne équipe. On a été dans beaucoup de matches serrées depuis le début de saison et on a l’expérience. On en a gagné, on en a perdu. Ça aide énormément, notamment pour rester calme. Chacun se rend compte qu’il peut être décisif à n’importe quel moment de la rencontre. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 ORL 72 33:45 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0
2023-24 ORL 80 34:59 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6
2024-25 ORL 46 34:23 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9
2025-26 ORL 47 34:47 45.3 31.5 77.3 1.1 7.4 8.5 5.0 1.9 0.7 2.8 0.7 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

