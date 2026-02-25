Coby White a joué son premier match avec les Hornets à… Chicago !

Parce qu’il était touché au mollet gauche, Coby White n’avait toujours pas joué depuis son transfert vers les Hornets. Son premier match avec sa nouvelle équipe était prévu pour ce mardi soir et, hasard du calendrier, allait se dérouler à… Chicago !

« C’est bizarre. C’est dingue que les choses tournent ainsi. Ce n’était pas prévu, c’est clair. C’est arrivé comme ça. Je n’avais pas ciblé cette date. C’était plus une période où je pouvais revenir et ça aurait pu être cette semaine mais aussi la prochaine », commente l’ancien joueur des Bulls.

En joignant l’utile à l’agréable, avait-il une envie particulière de briller, pour faire payer le choix des dirigeants de Chicago ? « Je ne dirais pas que c’est une revanche », répond-il, lui qui finira cette rencontre, largement gagnée par les Hornets, avec 10 points, 4 passes et 3 rebonds en 15 minutes.

S’inscrire dans la durée à Charlotte

« J’ai eu l’impression de m’intégrer parfaitement, même si c’était mon premier match. Je colle très bien à ce qu’ils veulent faire », analyse Coby White. « Évidemment, il y a eu quelques ratés ici ou là, j’ai manqué quelques actions donc je dois faire mieux. Mais je me suis amusé. » Pour Miles Bridges, « dès qu’il aura appris les systèmes et sera à l’aise », son nouveau coéquipier « sera effrayant en sortie de banc ».

Il reste la saison à finir, avec des ambitions en plus vu que Charlotte est dans une bonne phase depuis quelques semaines, puis il faudra s’occuper de son avenir.

Coby White est libre cet été et durant la dernière intersaison, il était en discussions avec les Bulls. « Les temps ont changé », ne peut-il que constater face à cette prolongation ratée.

Finalement, il a été envoyé à Charlotte. Est-ce là que son avenir va-t-il désormais s’écrire ? « Les dirigeants ont parlé dans des podcasts et dit qu’ils voulaient je sois un Hornet pendant un moment. Ils n’auraient pas dit s’ils ne le pensaient pas. Je veux être ici pour longtemps », conclut-il, étant rentré chez lui en arrivant en Caroline du Nord.

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 25:45 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31:15 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 27:28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23:23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 36:28 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 74 33:06 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.1 0.9 2.4 0.2 20.4 2025-26 CHI 29 29:04 43.8 34.6 80.5 0.2 3.5 3.7 4.7 2.4 0.7 3.0 0.1 18.6 2025-26 CHA 1 16:00 44.4 50.0 1.0 2.0 3.0 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.