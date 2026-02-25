Débuts explosifs pour Jonathan Kuminga avec les Hawks

On en vient à se demander à quand remonte la dernière fois où il s’est affiché avec un tel sourire sur un parquet. Cette nuit face aux Wizards, Jonathan Kuminga a effectué ses grands débuts avec sa nouvelle équipe, les Hawks. Avec une première image radieuse : celle d’un joueur épanoui à l’idée de retrouver la compétition et d’écrire la nouvelle page de sa carrière après un divorce consommé avec les Warriors.

« Je me sens bien. C’est une nouvelle équipe. Le simple fait d’avoir ces coaches et ces coéquipiers qui ont cru en moi… Ils m’ont soutenu tout au long de ma rééducation pour en arriver là. Je ne serais pas ici sans eux. Donc, je les remercie d’avoir été là chaque jour à mes côtés, et je suis vraiment ravi d’être ici », lâche le joueur de 23 ans.

Cet enthousiasme s’est fait sentir dès son entrée en jeu, matérialisée par un premier panier inscrit en transition sur un « euro-step ». Dans la foulée, Zaccharie Risacher (9 points à 4/11 aux tirs et 9 rebonds), qui sortait du banc comme lui, l’a propulsé en contre-attaque pour un premier dunk autoritaire.

« Mes coéquipiers m’ont donné confiance. Ils m’ont dit de ne me préoccuper de rien : ‘Vas-y, reste toi-même. Tout va se mettre en place’. J’avais tellement de gens qui me répétaient à l’oreille : ‘Sois toi-même. Joue, tout simplement. C’est du basket’. Pendant les deux premières minutes, j’y pensais trop. Mais après ça, tout s’est bien passé », lâche le Congolais.

« Je sais qu’il avait faim de jeu »

Alors Jonathan Kuminga a fait parler ses qualités de « slasher » et ses capacités athlétiques pour découper la raquette adverse comme il avait l’habitude de le faire avec les Warriors. Avec l’agressivité d’un joueur privé de parquet depuis un mois.

« Je l’ai trouvé vraiment concentré, et je sais qu’il avait faim de jeu. Je pense qu’il est ravi d’apporter sa pierre à l’édifice au sein de cette équipe. Je ne veux pas le placer dans une position où les attentes deviendraient soudainement irréalistes. C’est évidemment un joueur de talent, mais l’essentiel pour lui est de faire ce qu’il a fait ce soir : laisser le jeu venir à lui », apprécie Quin Snyder.

Ce dernier l’a mobilisé pour 24 minutes avec un beau retour sur investissement : 27 points (9/12 aux tirs dont 3/4 à 3-points), 7 rebonds, 4 passes et 2 interceptions, avec +16 au score lorsqu’il était en jeu. Dans un match qui a tourné à la déconfiture totale pour des Wizards très permissifs en défense.

Faut-il quand même y voir un message envoyé à l’autre bout du pays, du côté des Warriors qui, dans la même soirée, ont été battus par les Pelicans ? « Chacun se fait son opinion. Je ne prête vraiment aucune attention à ce que les autres racontent. On essaie de gagner autant de matchs que possible ici. C’est ça, mon objectif principal », se détache-t-il pour finir.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.