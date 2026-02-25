Des rêves plein les pieds pour la D.O.N. Issue #7

« C’est ce que tu fais : rêver grand, car on n’atteint pas son objectif sans rêver. On se met dans cette position dans son esprit, puis on va de l’avant et on agit ». C’est avec ce message que Donovan Mitchell a officiellement dévoilé le dernier coloris « PE » de la D.O.N. Issue #7, à l’occasion du All-Star Game.

Avec le coloris « All-Star »déjà prévu pour fêter la septième étoile de l’arrière des Cavs, adidas a donc surpris tout le monde en sortant cette nouvelle version baptisée « Why Are You Dreaming So Big ».

La tige bleu ciel est ici assortie de finitions en vert pâle, pour faire ressortir les points formant les trois bandes d’adidas sur l’empeigne, mais aussi le logo présent sur la languette ou celui d’adidas sur le talon. L’ensemble est complété par un dégradé entre vert et jaune-orange sous le milieu du pied, où on retrouve son logo « Spida ». La mention « Why are you dreaming so big » est bien présente en vert à l’avant du pied au niveau de la semelle intermédiaire.

La D.O.N. Issue #7 « Why Are You Dreaming So Big » ne dispose pas encore de date sortie officielle mais pourrait investir le marché nord-américain dès début mars, au prix de 120 dollars.

