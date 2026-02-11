La D.O.N. Issue #7 prend un temps d’avance

Donovan Mitchell et sa D.O.N. Issue #7 seront au rendez-vous du All-Star Game pour ce qui sera déjà sa 7e étoile. Dans un nouveau format, au sein de l’équipe des « USA Stripes » aux côtés de Jaylen Brown, Jalen Brunson, Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard et Norman Powell, l’arrière des Cavs espère briller avec sa septième chaussure signature aux pieds et ce coloris « All-Star » de circonstance.

Dans le style des versions « Panama » et « Camp » notamment, le modèle se présente sous un dégradé passant du bleu à l’orange jusqu’au violet pour habiller la base de la tige et la semelle, tandis que la partie supérieure en noir complète l’ensemble. On retrouve par ailleurs le logo « Spida » du joueur sur la languette et les trois bandes d’adidas sur le talon, en gris sur fond noir.