All-Star Game 2026 | Kawhi Leonard repêché, les effectifs dévoilés

Finalement, il y aura bien un représentant des Clippers à l’Intuit Dome pour le All-Star Game 2026 entre les deux équipes USA et l’équipe World.

L’anomalie a été réparée. Depuis l’annonce des remplaçants pour le All-Star Game 2026, les Clippers ne comprenaient pas l’absence de Kawhi Leonard, pourtant considéré par son entraîneur comme « le meilleur joueur de toute la NBA au cours des six dernières semaines ».

Finalement, Adam Silver a repêché « The Klaw », de manière à compter 16 joueurs américains, soit le minimum requis pour cette nouvelle formule, en plus des 9 joueurs internationaux. Il y aura ainsi 25 étoiles cette année, et peut-être même 26, si la NBA se décide à remplacer Giannis Antetokounmpo, blessé.

Les Clippers peuvent donc se réjouir de compter au moins un représentant pour ce premier All-Star Game disputé dans leur salle, le 15 février prochain. Kawhi Leonard signant, rappelons-le, sa saison la plus productive : 27.6 points, 6.1 rebonds, 3.6 passes et 2.1 interceptions.

Les jeunes, les anciens et le reste du monde

Dans la foulée, la NBA a également révélé la composition de chacune des trois équipes pour ce match des étoiles, qui prendra la forme d’un mini-tournoi à quatre matches (d’une durée de 12 minutes à chaque fois).

Ainsi, la première équipe américaine, appelée « USA Stars », sera constituée de Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson et Tyrese Maxey. Il n’y a donc que des jeunes, appelés à défendre un jour les couleurs de Team USA (s’ils ne l’ont pas déjà fait, pour certains).

La deuxième équipe américaine, appelée « USA Stripes », sera constituée de Jaylen Brown, Jalen Brunson, Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell et Norman Powell. Cette fois-ci, il n’y a que des vétérans.

Enfin, l’équipe internationale, appelée « World », sera constituée de Giannis Antetokounmpo (forfait), Deni Avdija, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns et Victor Wembanyama bien sûr.

On constate que, contrairement à Norman Powell, qui représente pourtant la Jamaïque en sélection, Karl-Anthony Towns est présent avec les internationaux, puisqu’il représente la République dominicaine dans le basket FIBA.

Pour finir, la NBA en a aussi profité pour dévoiler les maillots et le parquet de cet All-Star Game 2026, qui s’inspirent de la ville de Los Angeles et de la franchise des Clippers.

Par Florian Benfaid
