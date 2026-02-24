Desmond Bane voulait une réaction immédiate du Magic

Englué dans une saison assez médiocre, le Magic souffle toujours le chaud et le froid, sans jamais être régulier. La reprise, après le All-Star Game, fut marquée par une victoire face aux Kings avant une cruelle défaite à Phoenix, après deux prolongations, samedi soir. Dès le lendemain, il fallait revenir sur les parquets, face aux Clippers.

Une deuxième défaite de suite aurait coupé les jambes du groupe, qui comptait sur la coupure de la saison pour se ressourcer et mieux finir cet exercice qu’ils ne l’avaient commencé. Heureusement pour eux, Bennedict Mathurin va manquer le shoot de la gagne.

Pour Desmond Bane, éviter une deuxième défaite de suite était primordial car il avait en tête une mauvaise série avec les Grizzlies – où il jouait alors – la saison passée, avec là aussi des matches très serrés, et qui avait eu un impact néfaste sur l’équipe.

« C’est énorme », réagit-il sur la réaction du Magic au lendemain de la défaite face aux Suns. « La samedi fut rempli d’émotions, avec une double prolongation, une défaite au buzzer. Je me souvenais de mes trois défaites de suite, dans le même style, avec les Grizzlies, et cela avait un peu brisé notre saison parce que c’était fort en émotions. On n’était pas loin et on perd. Donc je suis très fier du groupe. On a fait ce qu’on voulait faire : imposer notre volonté et défendre. »

Moment fort pour la suite ou simple feu de paille ?

Après ses 34 points face aux Suns, l’ancien de Memphis a répondu présent contre les Clippers, avec 36 points. Ne voulant pas d’une deuxième défaite consécutive, Desmond Bane a joint les actes à la parole.

« Il me rappelle beaucoup des anciens dans la ligue, des gars qui ont des références et ont un état d’esprit pour jouer quoi qu’il arrive », commente Wendell Carter Jr. « Sa mentalité reste la même. En début de saison, il était un peu en difficulté, mais il s’est appuyé sur ce qu’il sait faire. Et maintenant, on voit les bénéfices d’avoir recruté un joueur comme ça. »

Avec les Lakers, les Rockets et les Pistons au programme cette semaine, le Magic va rapidement savoir si cette victoire permet d’amorcer ou non une dynamique, tant attendue à moins de deux mois des playoffs.

« On avance dans la bonne direction. On joue un meilleur basket, on est collectif, physique, on revient petit à petit à notre identité défensive », estime Desmond Bane. « Prochainement, Jalen Suggs sera de retour, Franz Wagner aussi. J’aime la tendance que l’on prend. »

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22:20 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 29:49 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 31:44 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 2023-24 MEM 42 34:21 46.4 38.1 87.0 0.9 3.5 4.4 5.5 2.9 1.0 2.7 0.5 23.7 2024-25 MEM 69 31:57 48.4 39.2 89.4 0.9 5.2 6.1 5.3 2.4 1.2 2.4 0.4 19.2 2025-26 ORL 56 34:01 48.3 38.8 91.3 1.3 2.9 4.2 4.1 3.1 1.0 2.1 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.