Victor Wembanyama a goûté aux playoffs avant l’heure

Maladroit et bousculé, Victor Wembanyama a tout de même beaucoup pesé dans la victoire des Spurs à Detroit. Le pivot All-Star, dont le nom circule de plus en plus dans la course au MVP, compile 21 points, 17 rebonds, 4 passes et 6 contres ! Pourtant, face à lui, il y avait la meilleure équipe de l’Est et des intérieurs qui jouent dur.

« Je ne pense pas que ce soit un match où on apprend le plus de choses sur nous-mêmes, mais c’est clairement un match où on confirme notre progression et aussi notre potentiel. C’était un bon test » estime Wemby. « C’était une soirée difficile au tir. C’est leur manière de faire : s’ils ne veulent pas que vous marquiez, ils ne vous laissent pas marquer ! C’est aussi pour ça que je parlais de progression : tout le monde était connecté ce soir. En deuxième mi-temps, des deux côtés du terrain, mais même sur l’ensemble du match, tout le monde était connecté offensivement. Et ça se voit dans les stats : on a six joueurs qui ont pris plus de dix tirs. »

Comme après la victoire face au Magic, Victor Wembanyama insiste sur la volonté des Spurs de jouer au basket, et ne pas rentrer dans une guerre de tranchées. « Tout le monde a mangé ce soir, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu’on était connectés et parce qu’on s’est battus contre le mur tout le match. On a essayé d’en faire un vrai match de basket, de marquer, et la seule façon d’y arriver, c’est de partager le ballon » poursuit-il.

Wemby trouve qu’il va trop souvent au sol

Face à une formation rugueuse et provocatrice, le Français n’a pas cherché à s’économiser et à se ménager. Et une fois de plus, on l’a vu au sol. À chaque fois, les Spurs tremblent, mais tout va bien. C’est juste que Victor Wembanyama préfère aller au sol que de batailler. Surtout que ça peut coûter des points à un coéquipier…

« Parfois je pense que je tombe trop. Mais parfois il faut tomber, parce que sinon vous gaspillez de l’énergie à essayer de rester debout » nuance-t-il. « Par exemple sur l’action avec Cade : l’action précédente, j’ai essayé d’aller au contact, d’être physique, et Devin a mis un tir à 3-points. Cela ne “punit » pas le comportement du défenseur. Alors que si je pars sur le côté et qu’il fait faute, là ça punit l’action. Donc parfois, tomber n’est pas une mauvaise chose, même si je pense que je tombe trop. »

Au final, s’il estime que c’était un « bon test », Wemby a surtout eu un avant-goût des playoffs.

« Je ne sais pas ce que sont les playoffs, mais je sais qu’on va avoir besoin de ce genre de choses » conclut-il en évoquant la défense de Stephon Castle. « C’est clairement dans le Top 5 des matchs les plus physiques. Si on regarde la saison dans son ensemble, c’est probablement l’équipe la plus apte à jouer de cette façon. Ils attaquent les rebonds, ils forcent des tirs difficiles, ils essaient de jouer très physique, en puissance… »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 42 28:57 51.1 35.7 80.9 1.9 9.3 11.2 2.9 2.7 1.0 2.5 2.7 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.