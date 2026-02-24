Les Kings peuvent enfin souffler…

16 janvier, 6 décembre 2025 et 16. Ces deux dates et ce chiffre illustrement parfaitement la descente aux enfers des Kings. Sacramento restait ainsi sur 16 revers d’affilée, le nouveau record de franchise. La dernière victoire remontait au 16 janvier, face aux Wizards.

Finalement, en disposant des Grizzlies lundi soir, avec de bons Russell Westbrook et Maxime Raynaud notamment, les troupes de Doug Christie ont enfin pu mettre fin à leur série noire.

« On en avait besoin », réagit Precious Achiuwa. « On était dans le dur ces derniers matches. On avait bien joué dans beaucoup dans ces rencontres. On avait simplement la malchance de ne pas gagner mais là, on est heureux. Ça fait du bien de l’emporter. »

C’est bon pour le moral

Quid du 6 décembre 2025 évoqué plus haut ? C’était la date de la dernière victoire des Kings à l’extérieur, et c’était à Miami. Il y a donc presque trois mois…

« C’est évident qu’on ne veut pas avoir ça sur le dos », décrit Doug Christie, en parlant de la lourde série de défaites. « Personne ne veut perdre et surtout vivre une telle série. Ça fait du bien de se débarrasser de ça », confie DeMar DeRozan. « Cela nous donne une bonne dynamique et, en plus, ça remonte un peu le moral », ajoute Maxime Raynaud. « Je suis satisfait de briser la série et j’espère qu’on pourra en commencer une de victoires. »

Il n’est pas certain que ce succès va en appeler d’autres, surtout que le prochain match est à Houston. Néanmoins, après plus de cinq semaines sans le moindre succès et suite aux récents forfaits de Zach LaVine, Domantas Sabonis ou encore De’Andre Hunter pour le reste de la saison, le coach des Kings ne va pas bouder son plaisir.

« On était en souffrance, c’est clair. Il y a des hauts et des bas, des blessures, mais je suis très fier de mes joueurs qui continuent de se donner et de se battre », conclut Doug Christie. « Ce n’est jamais parfait mais quand je regarde la feuille de statistiques, je vois 30 passes décisives, ce qui veut dire que le ballon circule et que les gars se partagent la balle. »