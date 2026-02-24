Jalen Brunson : « J’adorerais rester aux Knicks pour le reste de ma carrière »

La semaine dernière, Jalen Brunson lâchait une déclaration un brin surprenante, en disant espérer que les Knicks le « récompensent » en 2028 pour son sacrifice financier de l’été 2024.

« Bien sûr, j’aimerais qu’ils agissent correctement envers moi » anticipait le meneur, qui avait alors accepté une prolongation de contrat « à prix d’ami » en laissant 113 millions de dollars sur la table. « Je pense que n’importe qui le souhaiterait. Et moi, j’ai le sentiment d’avoir fait des sacrifices. »

Une semaine plus tard, ce même Jalen Brunson est revenu sur cette déclaration en rassurant notamment les fans de New York : il compte faire son maximum pour continuer sa carrière à « Big Apple » dans deux ans.

Quel montant, quelle durée ?

« J’adorerais rester ici pour le reste de ma carrière. J’aime vraiment cet endroit » a-t-il ainsi confié pour le New York Post. « Ils m’ont accueilli à bras ouverts et ils ont été derrière moi dès le premier jour. J’ai construit ma vie ici. J’aime la ville, j’aime les fans, j’aime tout ce que cet endroit m’a apporté, sur le terrain comme en dehors. Donc, je me sens juste bien ici et j’aimerais rester. »

Ce genre de déclaration est monnaie courante en NBA et il faudra donc, évidemment, que Jalen Brunson et les Knicks s’entendent contractuellement pour poursuivre leur union.

En 2028, lorsqu’il sera âgé de 32 ans, « JB » pourra se libérer de son contrat pour en signer un nouveau, qui pourrait s’élever à 323 millions de dollars sur quatre ans. En patientant jusqu’en 2029, il pourrait carrément grimper à 418 millions de dollars sur cinq ans.

Mais dès l’été 2027, Jalen Brunson pourra également rempiler à New York pour 257 millions de dollars sur quatre ans. Il y aura donc plusieurs options sur la table et à étudier, dans un camp comme dans l’autre…

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 53 34:41 47.1 37.1 84.7 0.5 2.9 3.4 6.2 2.4 0.7 2.3 0.1 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.