Face au Thunder, Donovan Mitchell sait qu’il doit faire « avec les fautes »

Plus encore que le nombre de lancers tentés par Shai Gilgeous-Alexander (9.2), ce qui agace particulièrement les adversaires du Thunder, c’est l’impression de déséquilibre entre ce qu’ils ont le sentiment de pouvoir faire pour contenir le MVP… par rapport à ce que les arbitres autorisent défensivement aux coéquipiers de ce dernier.

À Oklahoma City, on a même théorisé ce concept, en misant sur le fait que les officiels ne pouvaient pas tout siffler.

« Oui, ils font des fautes » sourit ainsi Donovan Mitchell lorsqu’on lui demande si les arbitres laissent passer des choses à Lu Dort et ses coéquipiers en défense. « Mais bon, ce n’est pas un secret. Ils font des fautes. »

Pourtant, hier soir, ce sont les Cavaliers qui se sont fait le plus sanctionner par les arbitres, avec 22 fautes sifflées, contre 19 pour le Thunder. D’ailleurs, si Oklahoma City était la 6e équipe qui commettait le plus de fautes l’an passé (19.7) par match, elle n’est plus que 22e (19.1) cette saison dans le domaine.

Une faute non sifflée est-elle une faute ?

Mais l’art d’OKC est de savoir faire les « bonnes fautes », celles qui ne changent pas suffisamment la possession pour obliger les arbitres à siffler, mais qui ralentissent tout de même l’adversaire et le frustrent.

« Au bout du compte, ça fait une saison et demie, voire deux saisons que c’est comme ça. Que pouvons-nous faire ? Continuer à répéter la même chose, mais ils ne sifflent pas, alors… Oui, ils commettent des fautes, mais ils ne les sifflent pas, donc ce ne sont pas des fautes. Vous voyez ce que je veux dire ? » conclut l’arrière de Cleveland. « C’est frustrant, mais il ne faut pas se laisser atteindre. Comme je l’ai dit, nous avons compris cela de nous-mêmes. »

D’autant que l’un des défis de Donovan Mitchell et de Cleveland, pour dépasser le stade des demi-finales de conférence, c’est justement de dépasser l’agressivité adverse, qui ne manquera pas d’arriver. Surtout en playoffs.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 54 33:30 48.6 37.1 85.4 0.8 3.7 4.5 5.9 2.4 1.5 3.1 0.3 28.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.