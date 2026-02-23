Steve Kerr fier de l’évolution de Moses Moody

Même si c’est le collectif des Warriors dans son ensemble qui a été remarquable dans la victoire face aux Nuggets, Steve Kerr a tenu à mettre en avant Moses Moody. Meilleur marqueur de Golden State avec ses 23 points, l’arrière/ailier a aussi ajouté 7 rebonds et 5 passes, et c’est la validation de ce bon début d’année.

« Moses est brillant depuis six semaines », résume le coach des Warriors. « Vous savez, il met ses tirs avec une réussite incroyable… Il y a de la confiance et il est peut-être notre joueur le plus régulier. Il y a sa défense sur porteur de balle et il est parmi les meilleurs de la ligue contre le pick-and-roll. Et c’est un super coéquipier. Il est là chaque soir, par son travail. Il est tellement posé. C’est vraiment agréable de voir Moses éclore et réaliser une si belle saison. Il y a eu une période d’environ un mois, peut-être en décembre, où il a marqué le pas. Mais ce qu’on voit en ce moment, c’est lui. »

La grave blessure de Jimmy Butler, puis les mouvements à la « trade deadline » et le passage à l’infirmerie de Stephen Curry, ont permis à Moses Moody de récupérer des minutes, mais aussi et surtout des responsabilités. En attaque comme en défense.

La force tranquille

« Je pense qu’il est plus rapide et plus costaud », poursuit Steve Kerr. « Vous avez vu son mouvement en ligne de fond où il a dunké, en débordant son défenseur. Je pense que c’est une progression naturelle pour un jeune joueur, après trois, quatre ans, de prendre de l’épaisseur physiquement et de devenir un peu plus fort, un peu plus rapide. Je le vois désormais passer ses adversaires plus facilement qu’avant. »

Au-delà de la vitesse et de la puissance, Moses Moody estime qu’il a surtout épuré son jeu. « Je sais ce que je fais bien, et le joueur que je serai la saison prochaine ne sera peut-être pas celui que je suis aujourd’hui. Mais je l’ai déjà dit : il faut tirer le meilleur de sa situation. J’ai eu une conversation avec le coach hier, et je lui ai demandé : ‘Steph [Curry] absent, est-ce que vous avez besoin que je fasse autre chose ? Est-ce que mon rôle change ?’ Et il m’a dit que c’est l’une des choses qu’il préfère chez moi : le calme et la solidité.”

Au passage, il apprécie que Steve Kerr le mette en avant. « J’ai été vraiment solide pendant longtemps, et c’est sympa que quelqu’un d’autre le dise aussi… Et il y a des moments dans le match où vous vous emballez, vous voulez prendre le contrôle, faire quelque chose de spectaculaire, et il faut se calmer et se rappeler : joue ton rôle. Et quand beaucoup de gars font ça, c’est comme ça qu’une équipe gagne. »

Moses Moody Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 52 11:40 43.7 36.4 77.8 0.3 1.2 1.5 0.4 0.8 0.1 0.3 0.2 4.4 2022-23 GS 63 12:58 47.6 36.3 69.8 0.4 1.2 1.7 0.8 0.9 0.3 0.5 0.1 4.8 2023-24 GS 66 17:31 46.2 36.0 78.5 1.0 2.0 3.0 0.9 1.4 0.6 0.7 0.4 8.1 2024-25 GS 74 22:17 43.3 37.4 79.7 0.7 1.9 2.6 1.3 1.6 0.8 0.7 0.4 9.8 2025-26 GS 54 25:04 43.7 40.1 76.3 0.8 2.4 3.3 1.5 1.9 0.9 0.9 0.6 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.