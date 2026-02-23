Les Raptors ont pu compter sur Immanuel Quickley

Dimanche soir, pour le déplacement à Milwaukee, les Raptors n’avaient pas Scottie Barnes, resté à Toronto pour des raisons personnelles. Même si les Bucks ne sont pas l’adversaire le plus coriace possible, encore fallait-il compenser l’absence du All-Star, deuxième marqueur et passeur et aussi meilleur rebondeur du groupe.

« C’est clair que Scottie nous manque. On ne remplace pas avec un seul joueur ce qu’il fait pour nous. Il faut le faire collectivement », indique Immanuel Quickley. « On l’a fait défensivement, où il est très polyvalent. On a fait un très bon travail collectivement. »

L’ancien des Knicks a en effet fait le travail dans la victoire des Canadiens avec 32 points à 11/19 au shoot, dont cinq paniers primés et 9 passes décisives. Une bonne prestation de plus pour lui cette saison, notamment depuis son match à 40 points face aux Warriors, il y a un mois maintenant.

« Je me sens bouillant dès que le match commence. C’est mon état d’esprit », décrit-il, lui qui tourne à 20.2 points de moyenne (52% de réussite au shoot et 48% à 3-pts) depuis 13 matches et le 20 janvier. « On y arrive, on est agressif. L’idée, c’est d’être tranchant dès le début. »

Cela lui réussit puisqu’il réalise peut-être sa meilleure saison en carrière, n’ayant jamais été aussi prolifique, adroit, rebondeur, passeur et intercepteur… « Je pense qu’il n’est pas encore à son sommet », prévient Darko Rajakovic. « Il peut encore faire mieux. Il progresse constamment. »

Immanuel Quickley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NY 64 19:25 39.5 38.9 89.1 0.4 1.8 2.1 2.0 1.8 0.5 0.9 0.2 11.4 2021-22 NY 78 23:06 39.2 34.6 88.1 0.4 2.8 3.2 3.5 2.1 0.7 1.3 0.0 11.3 2022-23 NY 81 28:56 44.8 37.0 81.9 0.7 3.4 4.2 3.4 2.0 1.0 1.2 0.2 14.9 2023-24 NY 30 24:00 45.4 39.5 87.2 0.2 2.4 2.6 2.5 1.5 0.5 1.0 0.1 15.0 2023-24 TOR 38 33:17 42.2 39.5 84.1 0.3 4.5 4.8 6.8 2.0 0.9 1.8 0.2 18.6 2024-25 TOR 33 27:49 42.0 37.8 86.7 0.5 3.1 3.5 5.8 1.8 0.7 1.8 0.1 17.1 2025-26 TOR 54 32:23 44.8 37.8 81.1 0.6 3.7 4.3 6.1 2.1 1.2 1.6 0.1 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.