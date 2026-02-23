Les Raptors ont pu compter sur Immanuel Quickley

Dimanche soir, pour le déplacement à Milwaukee, les Raptors n’avaient pas Scottie Barnes, resté à Toronto pour des raisons personnelles. Même si les Bucks ne sont pas l’adversaire le plus coriace possible, encore fallait-il compenser l’absence du All-Star, deuxième marqueur et passeur et aussi meilleur rebondeur du groupe.
« C’est clair que Scottie nous manque. On ne remplace pas avec un seul joueur ce qu’il fait pour nous. Il faut le faire collectivement », indique Immanuel Quickley. « On l’a fait défensivement, où il est très polyvalent. On a fait un très bon travail collectivement. »
L’ancien des Knicks a en effet fait le travail dans la victoire des Canadiens avec 32 points à 11/19 au shoot, dont cinq paniers primés et 9 passes décisives. Une bonne prestation de plus pour lui cette saison, notamment depuis son match à 40 points face aux Warriors, il y a un mois maintenant.
« Je me sens bouillant dès que le match commence. C’est mon état d’esprit », décrit-il, lui qui tourne à 20.2 points de moyenne (52% de réussite au shoot et 48% à 3-pts) depuis 13 matches et le 20 janvier. « On y arrive, on est agressif. L’idée, c’est d’être tranchant dès le début. »
Cela lui réussit puisqu’il réalise peut-être sa meilleure saison en carrière, n’ayant jamais été aussi prolifique, adroit, rebondeur, passeur et intercepteur… « Je pense qu’il n’est pas encore à son sommet », prévient Darko Rajakovic. « Il peut encore faire mieux. Il progresse constamment. »
|Immanuel Quickley
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2020-21
|NY
|64
|19:25
|39.5
|38.9
|89.1
|0.4
|1.8
|2.1
|2.0
|1.8
|0.5
|0.9
|0.2
|11.4
|2021-22
|NY
|78
|23:06
|39.2
|34.6
|88.1
|0.4
|2.8
|3.2
|3.5
|2.1
|0.7
|1.3
|0.0
|11.3
|2022-23
|NY
|81
|28:56
|44.8
|37.0
|81.9
|0.7
|3.4
|4.2
|3.4
|2.0
|1.0
|1.2
|0.2
|14.9
|2023-24
|NY
|30
|24:00
|45.4
|39.5
|87.2
|0.2
|2.4
|2.6
|2.5
|1.5
|0.5
|1.0
|0.1
|15.0
|2023-24
|TOR
|38
|33:17
|42.2
|39.5
|84.1
|0.3
|4.5
|4.8
|6.8
|2.0
|0.9
|1.8
|0.2
|18.6
|2024-25
|TOR
|33
|27:49
|42.0
|37.8
|86.7
|0.5
|3.1
|3.5
|5.8
|1.8
|0.7
|1.8
|0.1
|17.1
|2025-26
|TOR
|54
|32:23
|44.8
|37.8
|81.1
|0.6
|3.7
|4.3
|6.1
|2.1
|1.2
|1.6
|0.1
|17.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.