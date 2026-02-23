Matchs
Les Raptors ont pu compter sur Immanuel Quickley

NBA – Scottie Barnes absent, Toronto s’est tourné vers le meneur de jeu contre Milwaukee, qui a répondu présent avec 32 points.

Dimanche soir, pour le déplacement à Milwaukee, les Raptors n’avaient pas Scottie Barnes, resté à Toronto pour des raisons personnelles. Même si les Bucks ne sont pas l’adversaire le plus coriace possible, encore fallait-il compenser l’absence du All-Star, deuxième marqueur et passeur et aussi meilleur rebondeur du groupe.

« C’est clair que Scottie nous manque. On ne remplace pas avec un seul joueur ce qu’il fait pour nous. Il faut le faire collectivement », indique Immanuel Quickley« On l’a fait défensivement, où il est très polyvalent. On a fait un très bon travail collectivement. »

L’ancien des Knicks a en effet fait le travail dans la victoire des Canadiens avec 32 points à 11/19 au shoot, dont cinq paniers primés et 9 passes décisives. Une bonne prestation de plus pour lui cette saison, notamment depuis son match à 40 points face aux Warriors, il y a un mois maintenant.

« Je me sens bouillant dès que le match commence. C’est mon état d’esprit », décrit-il, lui qui tourne à 20.2 points de moyenne (52% de réussite au shoot et 48% à 3-pts) depuis 13 matches et le 20 janvier. « On y arrive, on est agressif. L’idée, c’est d’être tranchant dès le début. »

Cela lui réussit puisqu’il réalise peut-être sa meilleure saison en carrière, n’ayant jamais été aussi prolifique, adroit, rebondeur, passeur et intercepteur… « Je pense qu’il n’est pas encore à son sommet », prévient Darko Rajakovic. « Il peut encore faire mieux. Il progresse constamment. »

Immanuel Quickley Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2020-21 NY 64 19:25 39.5 38.9 89.1 0.4 1.8 2.1 2.0 1.8 0.5 0.9 0.2 11.4
2021-22 NY 78 23:06 39.2 34.6 88.1 0.4 2.8 3.2 3.5 2.1 0.7 1.3 0.0 11.3
2022-23 NY 81 28:56 44.8 37.0 81.9 0.7 3.4 4.2 3.4 2.0 1.0 1.2 0.2 14.9
2023-24 NY 30 24:00 45.4 39.5 87.2 0.2 2.4 2.6 2.5 1.5 0.5 1.0 0.1 15.0
2023-24 TOR 38 33:17 42.2 39.5 84.1 0.3 4.5 4.8 6.8 2.0 0.9 1.8 0.2 18.6
2024-25 TOR 33 27:49 42.0 37.8 86.7 0.5 3.1 3.5 5.8 1.8 0.7 1.8 0.1 17.1
2025-26 TOR 54 32:23 44.8 37.8 81.1 0.6 3.7 4.3 6.1 2.1 1.2 1.6 0.1 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

