Matchs
NBA
Matchs
NBA

Le MVP de la nuit | Immanuel Quickley, monstrueux d’efficacité

Publié le 21/01/2026 à 8:04 Twitter Facebook

Immanuel Quickley a signé une démonstration d’efficacité face aux Warriors, avec 40 points à 11/13 au tir dont 7/8 à 3-points et 11/11 aux lancers-francs !

Immanuel Quickley40 points et 10 passes décisives à 11/13 au tir dont 7/8 à 3-points, et 11/11 sur la ligne des lancers-francs. En termes d’efficacité pure, difficile de faire mieux qu’Immanuel Quickley face aux Warriors !

En fait, le meneur des Raptors a carrément signé le meilleur TS% (le pourcentage de réussite au tir qui mesure l’efficacité en tenant compte de la valeur du 3-points et des lancers-francs) de l’histoire sur un match, pour un joueur ayant marqué plus de 40 points ! Avec 112.1%, il fait ainsi mieux que Myles Turner, qui avait réussi un match à 40 points à 13/15 au tir, dont 8/10 de loin, face à Boston, pour un TS% de 110.6. C’était il y a quasiment trois ans.

Pourtant, le meneur de Toronto sortait d’un match compliqué face aux Lakers, mais il a vite retrouvé des sensations.

« Le jeu est à 70%, voire 80%, mental avant d’être physique »

« Ce match contre les Lakers, il venait de manquer cinq ou six jours, sans entraînement collectif, et il est entré dans le match avec l’envie d’aider son équipe à gagner, mais il se sentait beaucoup mieux physiquement aujourd’hui, et il était lui-même ce soir » explique ainsi son coach, Darko Rajakovic.

Souvent laissé libre par les Warriors en début de match, Immanuel Quickley a donc sanctionné à 3-points. Et quand Golden State a poussé sur la fin, il a profité de la peur qu’il avait pu générer pour distribuer le jeu.

Avant finalement d’inscrire un dernier 3-points pour égaler son record en carrière, et atteindre les 40 points.

« Le jeu est à 70%, voire 80%, mental avant d’être physique. Il suffit d’avoir l’état d’esprit nécessaire pour se montrer agressif et dominer » conclut-il ainsi sur sa performance de la nuit et sa démonstration d’efficacité.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes