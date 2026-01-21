40 points et 10 passes décisives à 11/13 au tir dont 7/8 à 3-points, et 11/11 sur la ligne des lancers-francs. En termes d’efficacité pure, difficile de faire mieux qu’Immanuel Quickley face aux Warriors !

En fait, le meneur des Raptors a carrément signé le meilleur TS% (le pourcentage de réussite au tir qui mesure l’efficacité en tenant compte de la valeur du 3-points et des lancers-francs) de l’histoire sur un match, pour un joueur ayant marqué plus de 40 points ! Avec 112.1%, il fait ainsi mieux que Myles Turner, qui avait réussi un match à 40 points à 13/15 au tir, dont 8/10 de loin, face à Boston, pour un TS% de 110.6. C’était il y a quasiment trois ans.

Pourtant, le meneur de Toronto sortait d’un match compliqué face aux Lakers, mais il a vite retrouvé des sensations.

« Le jeu est à 70%, voire 80%, mental avant d’être physique »

« Ce match contre les Lakers, il venait de manquer cinq ou six jours, sans entraînement collectif, et il est entré dans le match avec l’envie d’aider son équipe à gagner, mais il se sentait beaucoup mieux physiquement aujourd’hui, et il était lui-même ce soir » explique ainsi son coach, Darko Rajakovic.

Souvent laissé libre par les Warriors en début de match, Immanuel Quickley a donc sanctionné à 3-points. Et quand Golden State a poussé sur la fin, il a profité de la peur qu’il avait pu générer pour distribuer le jeu.

Avant finalement d’inscrire un dernier 3-points pour égaler son record en carrière, et atteindre les 40 points.

« Le jeu est à 70%, voire 80%, mental avant d’être physique. Il suffit d’avoir l’état d’esprit nécessaire pour se montrer agressif et dominer » conclut-il ainsi sur sa performance de la nuit et sa démonstration d’efficacité.