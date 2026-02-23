De 157 à 77 points encaissés : les Blazers ont réduit leur ardoise de moitié !

« L’un de nos pires matchs de la saison. Au retour du break, nous n’étions tout simplement pas prêts. » Tel était le constat fait par Tiago Splitter à la sortie d’un cauchemar subi à domicile face aux Nuggets : une défaite de 54 points, avec 157 unités encaissées.

À l’occasion du déplacement de sa formation à Phoenix, le coach intérimaire attendait une réaction, en listant ces détails qui font la différence : « L’effort, la défense, se parler, communiquer, ne pas baisser la tête quand on fait une erreur, ne pas oublier de replier ou oublier son marquage… »

Face à des Suns privés de leurs principaux scoreurs (Devin Booker, Dillon Brooks et Grayson Allen), le coach de Portland a eu le droit à tout ça. Deux jours après avoir signé sa pire prestation défensive de l’année, sa formation a enchaîné avec la meilleure, en encaissant… deux fois moins de points que face aux Nuggets.

« Ces deux derniers jours, nous n’avons parlé que de défense. Je crois qu’on a répondu après une très médiocre prestation face aux Nuggets. Les gars ont fait un boulot phénoménal, en restant focalisés, en jouant dur et en sécurisant cette victoire, même si on n’a pas été géniaux en attaque. Mais c’est comme ça qu’on doit construire les victoires, par la défense », salue Tiago Splitter.

Une réaction nécessaire

Les Blazers y sont parvenus dans ce match en limitant les Suns, incapables d’aller au-delà des 20 points inscrits à chaque quart-temps, à 36% de réussite. Donovan Clingan (4 contres) et ses partenaires ont rejeté 11 tirs en tout. On pense notamment à cette séquence dans le troisième quart-temps où le pauvre Isaiah Livers s’est fait contrer à deux reprises depuis la ligne à 3-points, par Toumani Camara, puis Robert Williams III.

« On a essayé de mettre ce dernier match derrière nous. On avait toujours cette mission en tête. On voulait prendre notre revanche », remarque le pivot, auteur d’un grand match à 23 points et 12 rebonds. Jerami Grant, qui a marqué autant que lui, note qu’une telle réaction était nécessaire après que les Blazers ont visiblement pris une soufflante par rapport à leur match précédent.

« C’était dur. Je ne peux pas trop en dire, c’était un match vraiment compliqué. (Le coach) nous a un peu bousculés », décrit le vétéran de l’équipe. Un tel sérieux défensif s’imposait d’autant plus que les visiteurs ont perdu Deni Avdija, de nouveau gêné par son dos, après seulement une minute de jeu.

« Son dos… il l’a ressenti à nouveau. Le perdre n’est pas facile, l’équipe doit trouver des solutions offensivement, mais défensivement, tout le monde a haussé le ton », remarque Splitter après avoir limité les Suns à 77 malheureux points inscrits. Soit la meilleure performance défensive de la franchise depuis octobre 2017… déjà sur le parquet des Suns (76 points).