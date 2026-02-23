Les Luka 5 et Luka 77 voient rouge

Luka Doncic va avoir les pieds en feu cette semaine ! Les deux lignes signature du meneur des Lakers étoffent en effet leur collection avec les sorties conjuguées de la Jordan Luka 5 « Matador » et de sa ligne alternative Jordan Luka 77 « Chile Red ».

Le thème est donc affiché avec une Jordan Luka 5 qui reprend l’appellation « Matador », son surnom lorsqu’il évoluait au Real Madrid. Le coloris de cette année est moins élaboré que les années précédentes, avec une tige et une semelle en rouge complétées par des touches de noir, pour faire ressortir le « Jumpman » et une languette grise sur laquelle le logo « LD » apparaît en noir.

La Jordan Luka 77 « Chile Red » fait aussi dans le classique avec une tige rouge, des touches de blanc et de noir ainsi qu’un liseré vert, bleu et blanc parcourant le talon. L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire blanche et rouge et un revêtement extérieur marron.

La Jordan Luka 5 « Matador » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 140 euros, tout comme la Jordan Luka 77 « Chile Red », en vente depuis aujourd’hui pour 100 euros.