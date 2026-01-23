Jordan Brand ne s’est pas ménagé pour booster le lancement de la Jordan Luka 5. Sortie début janvier, la cinquième chaussure signature de Luka Doncic bénéficie déjà d’un troisième coloris !

Après la “Viper Edge” et la “Venom”, voici la version baptisée « Black Metallic ». Celle-ci se distingue par sa languette grise qui brille dans le noir, sur laquelle on retrouve le logo du joueur, en noir, et des contours en rouge. La tige entièrement noire est assortie d’un petit « Jumpman » rouge à l’avant du pied.

Au rayon nouveautés, la Jordan Luka 5 intègre cette année « l’IsoBand », qui permet de conserver la flexibilité des mouvements et des changements de direction les plus vifs. La semelle intermédiaire en mousse Cushlon est pour sa part équipée d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied et d’un amorti Zoom Strobel sur toute la longueur. Le dispositif est toujours complété par la technologie IsoPlate.

La Jordan Luka 5 « Black Metallic » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.