La Jordan Luka 5 « Viper Edge » fête la nouvelle année

Luka Doncic n’aura pas traîné avec la Jordan Luka 4, sortie peu avant son départ des Mavs. L’heure est déjà venue de tourner la page avec la sortie de la Jordan Luka 5, moins de neuf mois après la précédente !

La paire présente encore son lot de nouveautés, à commencer par la « IsoBand », qui permet de conserver la flexibilité des mouvements et des changements de direction les plus vifs.

La semelle intermédiaire en mousse Cushlon est équipée d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied et d’un amorti Zoom Strobel sur toute la longueur. Le dispositif reste complété par la technologie IsoPlate qui permet de conserver la flexibilité des mouvements et des changements de direction.

« Travailler avec Jordan Brand sur la Luka 5 consistait à créer quelque chose qui corresponde à mon jeu et qui continue d’évoluer avec moi. Le Zoom Strobel sur toute la longueur et l’IsoBand me donnent ce petit plus en termes de rebond et de contrôle, ce qui me permet d’attaquer depuis n’importe quel endroit du terrain. Chaque fois que je les lace, je sais que je suis prêt à jouer », a déclaré le meneur des Lakers.

Le coloris « Viper Edge » en vert et rouge ouvre le bal dès aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros. Suivra ensuite la “Venom” en vert et noir le 8 janvier.