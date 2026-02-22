Pour son retour de suspension, Jalen Duren a montré sa puissance aux Bulls

Après avoir purgé sa suspension de deux matchs, consécutive à la bagarre face aux Hornets, Jalen Duren a pu rechausser ses baskets à l’occasion du déplacement de Detroit à Chicago.
« C’était la chose la plus compliquée du monde de ne même pas pouvoir être dans la salle », affirme Jalen Duren. « C’est la première fois que cela m’arrive et je ne veux plus que ça recommence. Je suis heureux d’être de retour. »
Pour sa reprise, Jalen Duren comptait déjà 13 points et 8 rebonds à la mi-temps, mais les Pistons ont peiné face aux Bulls, au point de n’avoir que cinq points d’avance à la pause. Une première mi-temps loin d’avoir convaincu JB Bickerstaff, qui n’a pas manqué de rappeler ses troupes à l’ordre lors du passage au vestiaire.
« Coach Bickerstaff a une connexion avec chacun d’entre nous, sur le plan humain, et nous le respectons tous », précise Jalen Duren. « En dehors du terrain, nous pouvons tous nous identifier à lui. Nous sommes prêts à traverser un mur pour lui. À chaque fois qu’il relaie un message, peu importe qu’il soit bon ou mauvais, nous écoutons tous et nous l’appliquons au jeu. »
Jalen Duren a bien saisi le message de J.B. Bickerstaff à la mi-temps puisqu’il va dominer la raquette des Bulls dans le troisième quart-temps. Servi à de nombreuses reprises par Cade Cunningham, le néo All-Star peut alors claquer des alley-oop ou enfoncer ses vis-à-vis dans la peinture. Matas Buzelis a d’ailleurs été victime de la puissance du pivot, contraint de commettre une faute pour essayer de l’empêcher de marquer, sans succès.
« Il joue avec une telle force et il met la pression sur le panier », souligne Duncan Robinson. « J’ai joué avec de nombreux joueurs de grande taille, mais il apporte quelque chose de différent. Il vous oblige à commettre une faute à chaque fois qu’il est proche du panier. Je suis vraiment très heureux de l’avoir en tant que coéquipier. »
Au terme de ce troisième quart-temps où Jalen Duren inscrit dix points, les Pistons comptent 21 longueurs d’avance et finissent par tranquillement s’imposer 126-110. Pour sa reprise, l’intérieur de Detroit boucle la rencontre avec 26 points et 13 rebonds en 29 minutes pour valider son 25e double-double de la saison.
Après un « road trip « de quatre matchs, entrecoupé par le All-Star Break, les Pistons retrouveront la Little Caesars Arena ce lundi pour débuter une semaine qui s’annonce compliquée puisque Detroit va jouer successivement les Spurs, le Thunder et les Cavaliers.
« Les trois prochains matchs vont être très importants », note Jalen Duren. « Nous allons devoir jouer notre basket comme on le fait depuis le début de la saison. Nous devons dérouler peu importe l’adversaire. »
