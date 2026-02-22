Pour son retour de suspension, Jalen Duren a montré sa puissance aux Bulls

Après avoir purgé sa suspension de deux matchs, consécutive à la bagarre face aux Hornets, Jalen Duren a pu rechausser ses baskets à l’occasion du déplacement de Detroit à Chicago.

« C’était la chose la plus compliquée du monde de ne même pas pouvoir être dans la salle », affirme Jalen Duren. « C’est la première fois que cela m’arrive et je ne veux plus que ça recommence. Je suis heureux d’être de retour. »

Pour sa reprise, Jalen Duren comptait déjà 13 points et 8 rebonds à la mi-temps, mais les Pistons ont peiné face aux Bulls, au point de n’avoir que cinq points d’avance à la pause. Une première mi-temps loin d’avoir convaincu JB Bickerstaff, qui n’a pas manqué de rappeler ses troupes à l’ordre lors du passage au vestiaire.

« Coach Bickerstaff a une connexion avec chacun d’entre nous, sur le plan humain, et nous le respectons tous », précise Jalen Duren. « En dehors du terrain, nous pouvons tous nous identifier à lui. Nous sommes prêts à traverser un mur pour lui. À chaque fois qu’il relaie un message, peu importe qu’il soit bon ou mauvais, nous écoutons tous et nous l’appliquons au jeu. »

Jalen Duren a bien saisi le message de J.B. Bickerstaff à la mi-temps puisqu’il va dominer la raquette des Bulls dans le troisième quart-temps. Servi à de nombreuses reprises par Cade Cunningham, le néo All-Star peut alors claquer des alley-oop ou enfoncer ses vis-à-vis dans la peinture. Matas Buzelis a d’ailleurs été victime de la puissance du pivot, contraint de commettre une faute pour essayer de l’empêcher de marquer, sans succès.

Du très lourd arrive : San Antonio, OKC et Cleveland !

« Il joue avec une telle force et il met la pression sur le panier », souligne Duncan Robinson. « J’ai joué avec de nombreux joueurs de grande taille, mais il apporte quelque chose de différent. Il vous oblige à commettre une faute à chaque fois qu’il est proche du panier. Je suis vraiment très heureux de l’avoir en tant que coéquipier. »

Au terme de ce troisième quart-temps où Jalen Duren inscrit dix points, les Pistons comptent 21 longueurs d’avance et finissent par tranquillement s’imposer 126-110. Pour sa reprise, l’intérieur de Detroit boucle la rencontre avec 26 points et 13 rebonds en 29 minutes pour valider son 25e double-double de la saison.

Après un « road trip « de quatre matchs, entrecoupé par le All-Star Break, les Pistons retrouveront la Little Caesars Arena ce lundi pour débuter une semaine qui s’annonce compliquée puisque Detroit va jouer successivement les Spurs, le Thunder et les Cavaliers.

« Les trois prochains matchs vont être très importants », note Jalen Duren. « Nous allons devoir jouer notre basket comme on le fait depuis le début de la saison. Nous devons dérouler peu importe l’adversaire. »

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 44 27:41 63.1 73.7 3.7 6.7 10.4 1.8 2.8 0.9 1.9 0.8 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.