Les Spurs, nouveaux chouchous des médias US

Les Spurs s’installent durablement sur les écrans des téléspectateurs américains. Au cours des dix derniers jours, la NBA a annoncé que ses partenaires de diffusion avaient prévu de retransmettre cinq matchs supplémentaires des Texans sur les antennes nationales.

Le signe d’une attention médiatique accrue au cœur de ce qui s’avère être la meilleure saison depuis des années de la franchise basée à San Antonio, actuellement 2e à l’Ouest et la plus en forme de toute la ligue avec 8 victoires de suite.

« Pour être honnête, je ne le savais même pas. Je pense que si vous posiez la question aux autres, ils ne le sauraient pas non plus », avoue au San Antonio Express-News Julian Champagnie, interrogé sur l’ajout de diffusions par des poids lourds du secteur comme ESPN et NBC.

« Mais c’est cool. Être mis en avant, c’est cool. Ça nous montre qu’on fait les choses bien. Mais au fond, ça n’a pas vraiment d’importance. Télé ou pas télé, l’objectif reste d’aller chercher une autre victoire », situe le shooteur, auteur de 8 points, 4 rebonds et 3 passes dans le succès face aux Kings.

Seulement 22 matchs programmés initialement

Pour mémoire, selon les annonces faites en amont de la saison, les Spurs étaient aux portes du top 10 des équipes les plus programmées à la télévision nationale. Warriors, Lakers, Knicks et Thunder devaient disputer 34 matchs sur les antennes nationales, contre 22 pour les Spurs, moins exposés que les Rockets, Wolves, Nuggets, Celtics ou même les Mavs.

Mais la dynamique texane est telle que la NBA a annoncé que les matchs à domicile suivants ont été sélectionnés par ses diffuseurs : 10 mars, contre Boston (NBC/Peacock) ; 14 mars, contre Charlotte (Amazon Prime) ; 23 mars, contre Miami (NBC/Peacock) ; 30 mars, contre Chicago (Peacock) et 8 avril, contre Portland (ESPN).

« C’est en quelque sorte un témoignage de la réussite que nous avons eue jusqu’à présent », réagit Luke Kornet, le partenaire de raquette de Victor Wembanyama, qui n’était pas non plus au courant de cette évolution télévisuelle.

Le vétéran est habitué aux projecteurs de la télévision nationale : il a signé chez les Spurs l’été dernier après un passage remarqué chez les très médiatiques Celtics. Selon lui, jouer devant une audience nationale apporte aux joueurs un « supplément d’énergie ».

« Ce genre de choses arrive naturellement quand vous commencez à avoir du succès, mais vous ne jouez pas pour cette raison. Nous prenons donc cela pour ce que c’est, tout en sachant que nous avons encore une grande marge de progression. C’est là-dessus que nous restons concentrés », termine le pivot.