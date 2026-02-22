Une flambée du prix des billets chez les Lakers pour la saison 2026/27

Se rendre aux matchs des Lakers va coûter encore un peu plus cher. ESPN rapporte en effet qu’une forte augmentation du prix des places est prévue pour la saison 2026/27.

Le média américain a notamment contacté un abonné à l’année de longue date de la franchise, dont les sièges se situent au niveau 300, qui a présenté des documents prouvant une énorme augmentation de prix. Le prix de ses places dans sa section 300 passe de 6 192 dollars pour la saison 2025/26 à 9 035 dollars pour 2026/27. À titre de comparaison, le tarif en 2024/25 était de 5 494 dollars.

Just got my Lakers season ticket invoice. They are not only raising prices next season 14% (for my section), but are also adding a 3% »Admin Fee« if you don’t pay in full. 5-month and 9-month payment plans were available for recent previous season, without a % penalty. pic.twitter.com/e9dlf0xPL7 — Rob Perez (@WorldWideWob) February 21, 2026

Cela représente une hausse de 45.9% pour la saison prochaine, contre une augmentation de 12.7% lors du dernier cycle de renouvellement. Sans compter qu’il y a désormais des pénalités (3%) pour ceux qui ne règlent pas la facture en entier au début de la saison. Auparavant, il était ainsi possible d’échelonner le paiement sur cinq ou neuf mois. Les Lakers ont confirmé les augmentations de prix prévues dans un communiqué.

« Nous ajustons les tarifs des abonnements pour la saison prochaine. Ces mises à jour reflètent l’état actuel du marché et de la demande », a justifié la franchise californienne, qui a connu une affluence moyenne de 18 877 spectateurs, soit quasiment 100% (capacité à 18 910 places), sur les 26 premiers matchs à domicile de la saison.

Sans doute faut-il y voir le premier signe de la volonté du nouveau propriétaire des Lakers, Mark Walter, de rentabiliser son investissement après avoir racheté la franchise pour une valeur globale de 10 milliards de dollars.

Un produit de luxe

Son autre équipe professionnelle à Los Angeles, les Dodgers, a d’ailleurs établi un record de fréquentation la saison dernière avec 4 012 470 fans ayant franchi les portes du stade de l’équipe en saison régulière, avant de remporter un deuxième titre consécutif lors des World Series.

Cette nouvelle politique tarifaire intervient dans la foulée de l’annonce du départ de Tim Harris, président des opérations commerciales de longue date, qui quittera ses fonctions à la fin de la saison. Lon Rosen, vice-président exécutif et directeur marketing des Dodgers depuis plus de dix ans, a déjà été désigné pour lui succéder.

L’e-mail de Tim Harris aux abonnés pour annoncer cette augmentation comprenait une introduction citant Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves. « Les Lakers sont emblématiques. Les attentes sont toujours élevées. Chaque saison a pour objectif de décrocher un nouveau titre. Chaque saison est synonyme de compétition et de basket de haut niveau, car rien n’égale le succès sous les couleurs ‘Purple and Gold’ », écrivait le dirigeant.

« Luka façonne le présent et l’avenir de ce sport en temps réel, avec une vision, une maîtrise et un impact constants chaque soir. LeBron continue de définir ce que la longévité, l’excellence et le leadership signifient dans cette ligue. Année après année, le niveau d’exigence reste le même. Quant à Austin, son statut de star n’a pas de plafond et son dévouement au jeu est inégalé. Avec un effectif dirigé par l’esprit basket d’élite de JJ Redick, les Lakers font de chaque match un spectacle. C’est le basket total. C’est cette combinaison de talent et de leadership qui place les Lakers à l’avant-garde du sport », terminait-il.

Un discours en opposition directe avec celui de Mark Cuban, qui expliquait que le « tanking » n’était pas le plus gros problème de la NBA, et que le plus gros souci venait de l’accessibilité des rencontres, notamment pour les familles. Ces dernières ont ainsi de plus en plus de mal à aller voir des matchs, les billets devenant un produit de luxe.