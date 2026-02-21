Alondes Williams, drôle de « héros » pour les Wizards

C’est le « money-time » entre les Wizards et les Pacers. La troupe de Bilal Coulibaly ne mène que de cinq points (114-109) avec trois minutes au chronomètre. Tout est donc jouable pour les deux équipes.

Mais qui est sur le terrain pour jouer la victoire ? Jarace Walker, Kam Jones, Taelon Peter, Micah Potter, Kobe Brown puis Quenton Jackson pour Indiana, face à Jamir Watkins, Kadary Richmond, Sharife Cooper, Anthony Gill et Alondes Williams pour Washington.

Soit donc quatre joueurs en « two-way contract », qui alternent de fait entre NBA et G-League, deux autres signés pour 10 jours par les Wizards et les cinq derniers qui font partie des plus bas salaires des deux clubs…

Les 19 plus gros salaires cumulés des deux équipes sont donc soit à l’infirmerie, soit sur le banc, pour assister à ce « money-time » finalement remporté par Washington. De quoi permettre à Alondes Williams de s’illustrer avec 25 points et 10 rebonds. Signé pour dix jours, l’arrière des Wizards a ainsi explosé sa précédente marque (6 points) lors de son 11e match en quatre ans dans la Grande Ligue, après avoir brillé (40 points) en G-League récemment.

Mais à long terme, cette double victoire de Washington est plutôt une bonne chose… pour les Pacers, qui restent à la dernière place de l’Est (15 victoires – 42 défaites) quand leurs adversaires (16 victoires – 39 défaites) remontent au classement. Car le choix d’Indiana n’est protégé que 1-4 (puis 10-30) lors de la prochaine Draft.