Deux revers mais aucune inquiétude pour les Hornets

Charlotte avait bouclé la première partie de saison en boulet de canon, avec 10 victoires sur ses 11 derniers matchs avant la pause. La reprise est en revanche plus délicate : les Hornets restent sur deux revers, face à Houston puis Cleveland, à chaque fois au terme de rencontres serrées qui se sont jouées dans les dernières minutes.

De quoi nourrir des regrets, certes. Mais dans le vestiaire, l’heure est davantage à la lucidité qu’à l’inquiétude.

« Honnêtement, j’ai eu l’impression que nous avions plutôt bien joué », confie Kon Knueppel après la défaite contre les Cavaliers. « Jeudi, face aux Rockets, je ne pense pas que nous ayons joué notre meilleur basket, notamment dans la gestion du ballon et en attaque, mais notre défense et notre rebond nous ont permis de rester dans le match. D’un point de vue compétitif, je pense que nous sommes à la hauteur. Ce sont simplement deux défaites dans des matchs serrés, contre de bonnes équipes, juste après le All-Star Break. »

Pour remettre ces deux revers en perspective, il faut rappeler que Charlotte n’évolue pas à 100% depuis les suspensions de Miles Bridges et Moussa Diabaté, sanctionnés après la bagarre survenue face aux Pistons. Et Coby White, récupéré à la trade deadline, n’a pas encore disputé la moindre minute sous le maillot des Hornets.

Un rookie qui se montre

Bonne nouvelle : les deux suspendus devraient faire leur retour lors du « road trip » de trois matchs à venir, leurs suspensions prenant fin après le premier déplacement à Washington.

« Je pense que nous allons dans la bonne direction », insiste Charles Lee, peu préoccupé par cette légère baisse de régime. « Nous faisons d’énormes progrès, même si les résultats ne sont pas encore là. Par exemple, il y a des moments où Tidjane Salaün entre sur le terrain et il arrive à peser sur le jeu. Nous ne sommes jamais heureux de perdre, mais il y a beaucoup de choses positives à retenir. Nous devons continuer à aller de l’avant. »

Parmi ces motifs de satisfaction, il y a le rookie Ryan Kalkbrenner. L’intérieur profite de l’absence de Moussa Diabaté pour se montrer. Face aux Cavaliers, il a dominé au rebond avec 13 prises, dont neuf offensives, et ajouté 12 points (comme contre Houston) pour signer le troisième double-double de sa jeune carrière.

« Il a été formidable », salue Charles Lee. « Lors du dernier match, son impact physique et son intensité se sont fait sentir sur de plus longues séquences que ce que nous avions vu depuis un moment. Quand il joue comme ça, il nous rend différents : il apporte de la profondeur, il peut contrer des tirs et défendre sur différents profils. »

Malgré ce petit coup de mou, Charlotte (26 victoires – 31 défaites) reste dans le Top 10 à l’Est, tout en voyant les Bucks (24–30), sur une série de trois victoires consécutives, se rapprocher dans le rétroviseur.