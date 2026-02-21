Matchs
Deux revers mais aucune inquiétude pour les Hornets

Publié le 21/02/2026 à 15:43

Malgré une reprise compliquée après le All-Star Break, avec deux défaites en autant de matchs, les Hornets ne tirent pas la sonnette d’alarme et veulent surtout retenir le positif.

Les HornetsCharlotte avait bouclé la première partie de saison en boulet de canon, avec 10 victoires sur ses 11 derniers matchs avant la pause. La reprise est en revanche plus délicate : les Hornets restent sur deux revers, face à Houston puis Cleveland, à chaque fois au terme de rencontres serrées qui se sont jouées dans les dernières minutes.

De quoi nourrir des regrets, certes. Mais dans le vestiaire, l’heure est davantage à la lucidité qu’à l’inquiétude.

« Honnêtement, j’ai eu l’impression que nous avions plutôt bien joué », confie Kon Knueppel après la défaite contre les Cavaliers. « Jeudi, face aux Rockets, je ne pense pas que nous ayons joué notre meilleur basket, notamment dans la gestion du ballon et en attaque, mais notre défense et notre rebond nous ont permis de rester dans le match. D’un point de vue compétitif, je pense que nous sommes à la hauteur. Ce sont simplement deux défaites dans des matchs serrés, contre de bonnes équipes, juste après le All-Star Break. »

Pour remettre ces deux revers en perspective, il faut rappeler que Charlotte n’évolue pas à 100% depuis les suspensions de Miles Bridges et Moussa Diabaté, sanctionnés après la bagarre survenue face aux Pistons. Et Coby White, récupéré à la trade deadline, n’a pas encore disputé la moindre minute sous le maillot des Hornets.

Un rookie qui se montre

Bonne nouvelle : les deux suspendus devraient faire leur retour lors du « road trip » de trois matchs à venir, leurs suspensions prenant fin après le premier déplacement à Washington.

« Je pense que nous allons dans la bonne direction », insiste Charles Lee, peu préoccupé par cette légère baisse de régime. « Nous faisons d’énormes progrès, même si les résultats ne sont pas encore là. Par exemple, il y a des moments où Tidjane Salaün entre sur le terrain et il arrive à peser sur le jeu. Nous ne sommes jamais heureux de perdre, mais il y a beaucoup de choses positives à retenir. Nous devons continuer à aller de l’avant. »

Parmi ces motifs de satisfaction, il y a le rookie Ryan Kalkbrenner. L’intérieur profite de l’absence de Moussa Diabaté pour se montrer. Face aux Cavaliers, il a dominé au rebond avec 13 prises, dont neuf offensives, et ajouté 12 points (comme contre Houston) pour signer le troisième double-double de sa jeune carrière.

« Il a été formidable », salue Charles Lee. « Lors du dernier match, son impact physique et son intensité se sont fait sentir sur de plus longues séquences que ce que nous avions vu depuis un moment. Quand il joue comme ça, il nous rend différents : il apporte de la profondeur, il peut contrer des tirs et défendre sur différents profils. »

Malgré ce petit coup de mou, Charlotte (26 victoires – 31 défaites) reste dans le Top 10 à l’Est, tout en voyant les Bucks (24–30), sur une série de trois victoires consécutives, se rapprocher dans le rétroviseur.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Miller 39 30:34 41.8 35.5 89.0 1.1 3.6 4.7 3.4 2.7 1.1 0.9 2.7 20.5
Lamelo Ball 46 27:47 40.0 36.0 88.5 0.8 4.0 4.8 7.4 3.0 1.1 0.2 2.6 19.1
Kon Knueppel 55 32:05 48.4 43.2 90.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.3 0.7 0.2 2.1 18.8
Miles Bridges 53 32:12 44.9 32.7 84.5 1.0 5.1 6.1 3.5 1.5 0.5 0.5 1.8 18.2
Collin Sexton 42 22:20 48.8 39.3 87.7 0.4 1.5 1.9 3.7 2.1 0.9 0.2 1.8 14.2
Ryan Kalkbrenner 44 23:05 76.0 0.0 67.5 2.5 3.5 5.9 0.7 1.1 0.6 1.5 1.7 8.3
Moussa Diabaté 50 25:10 63.2 50.0 66.2 3.7 5.0 8.6 1.6 0.9 0.7 1.0 2.4 8.2
Grant Williams 15 19:40 40.0 31.6 82.8 1.5 2.8 4.3 1.5 0.8 0.4 0.3 1.5 7.3
Tre Mann 35 16:03 36.5 32.8 85.7 0.6 1.7 2.3 2.1 1.3 0.5 0.1 1.6 7.1
Pj Hall 10 15:48 55.8 100.0 79.2 2.5 3.2 5.7 0.6 1.2 0.2 0.8 1.6 6.9
Tidjane Salaün 33 16:07 51.7 44.6 69.4 0.7 3.6 4.3 0.8 0.8 0.5 0.2 1.5 6.4
Kj Simpson 14 15:56 34.8 30.8 62.5 0.4 1.7 2.1 2.5 1.7 1.1 0.0 1.0 6.0
Sion James 56 23:49 38.0 36.6 85.5 0.6 2.9 3.4 1.9 0.9 0.5 0.3 1.8 5.7
Josh Green 32 16:04 46.2 43.4 87.5 0.9 1.1 1.9 1.0 0.6 0.6 0.1 1.1 4.5
Liam Mcneeley 28 12:13 38.6 37.9 80.6 0.4 1.8 2.1 0.8 0.4 0.2 0.1 1.3 4.1
Antonio Reeves 7 8:00 50.0 50.0 0 0.1 0.6 0.7 0.3 0.0 0.1 0.0 0.4 3.0
Pat Connaughton 22 7:03 48.9 40.7 61.5 0.3 1.1 1.4 0.6 0.1 0.2 0.0 0.2 2.9
Mason Plumlee 14 8:56 75.0 0 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.6 0.4 0.0 0.7 1.9
Drew Peterson 6 10:40 12.5 0.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.3 0.0 0.5 0.2 0.5 0.8
Xavier Tillman 2 0:30 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Thibault Mairesse
