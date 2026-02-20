Un an après sa thrombose veineuse, Victor Wembanyama et les Spurs ont changé de dimension

C’était il y a un an, jour pour jour. Les Spurs annonçaient qu’une thrombose veineuse avait été trouvée chez Victor Wembanyama, mettant immédiatement fin à la saison de celui qui venait de vivre son premier All-Star Game.

Hasard du calendrier, San Antonio avait également repris contre Phoenix. Sauf que « Wemby » n’avait pas pu vivre la dernière ligne droite de la saison. Un an plus tard, le géant français était bien présent pour aider son équipe à l’emporter à Austin, et ainsi consolider sa deuxième place à l’Ouest (39 victoires – 16 défaites). Pour rappel, l’an passé, les Spurs étaient à la 12e place (23-29) de leur conférence quand la saison de leur leader s’est arrêtée…

« C’était vraiment une période triste », se rappelle Mitch Johnson, le coach des Spurs, interrogé sur le moment où le problème de Victor Wembanyama a été identifié. « Il y avait tellement d’incertitudes. Au début, on ne parlait même pas de basket. On parlait de santé. On parlait de bien-être. C’était un moment difficile pour nous. Cela ne faisait pas longtemps que nous avions récupéré De’Aaron, et je crois qu’ils ont joué cinq matchs ensemble. »

L’enthousiasme de l’arrivée de De’Aaron Fox avait ainsi rapidement laissé place à l’angoisse concernant « l’Alien », car c’était carrément la carrière de ce dernier qui était en jeu.

« Mon bras droit n’était irrigué qu’à 5% »

« Je me sens de moins en moins fatigué, à mesure que la saison avance » explique « Wemby ». « Alors que l’année dernière, j’étais de plus en plus fatigué. Je me souviens que lors du All-Star Game de l’année dernière, c’est là où je me suis senti le plus mal, sur un terrain de basket, de toute ma vie. Car mon bras droit n’était irrigué qu’à 5% environ donc ça explique beaucoup de choses. Cette année, je me sens évidemment beaucoup mieux. »

Car un an plus tard, il est de retour sur les terrains, plus fort que jamais. Et les Spurs ont passé un cap avec lui…

« Il y a eu beaucoup de changements en un an, tant d’un point de vue individuel que collectif. En tant qu’équipe, nous avons évidemment plus d’attentes, nous nous battons pour quelque chose. Chaque match va être important à partir de maintenant. Et puis je crois qu’il n’y a pas de meilleure façon de grandir que lorsque vous êtes dos au mur. Et quand je repense à 365 jours en arrière, j’ai l’impression d’avoir fait tout ce que je pouvais pour m’améliorer. Je n’ai aucun regret. Je suis satisfait de la situation de l’équipe et de ma situation. Il y a encore une belle marge de progression. Mais cette année a été intéressante. Très difficile, mais ça en valait la peine. »

De quoi viser le titre dès cette année ?

« Bien sûr que je joue pour le titre » conclut ainsi Victor Wembanyama. « L’histoire montre que ce sont presque toujours les équipes classées première et deuxième à l’issue de la saison régulière qui remportent le titre. Nous sommes donc clairement des prétendants, nous sommes clairement dans la course au titre. Mais rien ne remplace l’expérience des playoffs. Nous sommes impatients d’apprendre, impatients de savoir comment cela va se passer. Mais ce qui est certain, c’est que nous ferons de notre mieux pour être prêts pour la fin du mois d’avril. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 41 28:56 51.0 36.1 81.2 1.9 9.1 11.1 2.8 2.7 1.0 2.6 2.7 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.