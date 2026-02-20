Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams restent à l’infirmerie

Des nouvelles des champions en titre, et plus précisément de Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams. Respectivement absents depuis le 3 et le 11 février, les deux joueurs ne sont toujours pas autorisés à rejouer par le Thunder, en sortie de All-Star Break.

Ainsi, Shai Gilgeous-Alexander sera réévalué dans une semaine, en raison de sa lésion musculaire au niveau des abdominaux. En tant que favori au MVP 2026, il va falloir commencer à surveiller son nombre de matches manqués, puisqu’il en est déjà à sept et parce qu’il en ratera au moins quatre de plus. Portant donc son total à onze, avec « seulement » six jokers restants d’ici la fin de la saison régulière.

Pour Jalen Williams, il faudra patienter encore deux semaines, car son énième élongation aux ischio-jambiers incite Oklahoma City à ne prendre aucun risque avec son ailier All-Star. Qui est, évidemment, déjà hors course pour les récompenses individuelles de fin de saison.

À noter qu’un autre joueur du Thunder, Ajay Mitchell, reprend une semaine d’indisponibilité. Non plus à cause de sa blessure aux abdominaux, qui l’éloignait des parquets depuis janvier, mais à cause d’une entorse de la cheville contractée en plein All-Star Break.