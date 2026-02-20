Matchs
Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams restent à l’infirmerie

Publié le 20/02/2026 à 16:35

Pas suffisamment remis de leurs blessures, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams en reprennent pour une et deux semaines d’absence.

Des nouvelles des champions en titre, et plus précisément de Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams. Respectivement absents depuis le 3 et le 11 février, les deux joueurs ne sont toujours pas autorisés à rejouer par le Thunder, en sortie de All-Star Break.

Ainsi, Shai Gilgeous-Alexander sera réévalué dans une semaine, en raison de sa lésion musculaire au niveau des abdominaux. En tant que favori au MVP 2026, il va falloir commencer à surveiller son nombre de matches manqués, puisqu’il en est déjà à sept et parce qu’il en ratera au moins quatre de plus. Portant donc son total à onze, avec « seulement » six jokers restants d’ici la fin de la saison régulière.

Pour Jalen Williams, il faudra patienter encore deux semaines, car son énième élongation aux ischio-jambiers incite Oklahoma City à ne prendre aucun risque avec son ailier All-Star. Qui est, évidemment, déjà hors course pour les récompenses individuelles de fin de saison.

À noter qu’un autre joueur du Thunder, Ajay Mitchell, reprend une semaine d’indisponibilité. Non plus à cause de sa blessure aux abdominaux, qui l’éloignait des parquets depuis janvier, mais à cause d’une entorse de la cheville contractée en plein All-Star Break.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Shai Gilgeous-alexander 49 33:18 55.4 39.0 89.2 0.6 3.9 4.4 6.4 2.1 1.3 0.8 2.1 31.8
Jalen Williams 26 29:02 47.9 31.3 83.3 0.7 4.0 4.7 5.4 1.9 1.3 0.3 2.1 17.5
Chet Holmgren 49 29:11 56.0 34.9 78.6 1.9 6.8 8.7 1.6 1.5 0.5 1.9 2.4 17.4
Ajay Mitchell 43 26:15 48.7 35.0 87.0 0.7 2.8 3.5 3.7 1.6 1.4 0.3 2.2 14.1
Isaiah Hartenstein 30 25:44 63.5 0.0 64.9 3.3 6.4 9.7 3.6 2.1 1.0 0.7 2.7 10.6
Aaron Wiggins 41 23:45 44.4 38.7 73.5 0.6 2.9 3.5 1.8 1.3 1.0 0.6 1.4 10.6
Isaiah Joe 47 21:08 44.1 41.5 88.2 0.5 2.0 2.5 1.4 0.6 0.6 0.2 1.7 10.5
Jared Mccain 4 18:30 44.8 42.9 83.3 1.0 2.0 3.0 1.0 1.5 0.5 0.0 1.3 9.3
Luguentz Dort 45 27:41 39.8 35.0 77.8 0.9 2.9 3.8 1.2 0.8 0.9 0.5 2.9 8.7
Cason Wallace 53 26:46 42.4 34.8 73.8 0.8 2.2 3.1 2.2 0.9 2.0 0.3 1.9 8.1
Kenrich Williams 36 16:08 51.1 39.8 62.9 1.0 2.5 3.5 1.6 0.8 0.6 0.1 1.1 7.0
Jaylin Williams 41 19:19 37.8 32.1 76.3 0.6 4.3 4.9 2.5 1.0 0.6 0.7 2.0 6.3
Alex Caruso 37 18:21 43.4 32.5 78.1 0.5 2.1 2.6 2.0 0.8 1.4 0.4 1.2 6.3
Branden Carlson 34 10:58 52.3 35.6 52.9 0.6 2.0 2.6 0.6 0.4 0.2 0.5 0.9 4.9
Ousmane Dieng 27 10:56 41.8 36.7 100.0 0.3 1.3 1.6 1.0 0.3 0.1 0.3 0.8 3.7
Buddy Boeheim 2 6:00 33.3 33.3 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Nikola Topić 1 12:00 33.3 0.0 0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Chris Youngblood 32 5:26 33.3 31.4 90.0 0.2 0.7 0.9 0.3 0.1 0.1 0.1 0.6 2.0
Brooks Barnhizer 29 7:37 39.1 31.3 66.7 0.3 1.4 1.8 0.6 0.2 0.2 0.1 0.7 1.6





Redactor Florian Benfaid
