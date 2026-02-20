Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams restent à l’infirmerie

Des nouvelles des champions en titre, et plus précisément de Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams. Respectivement absents depuis le 3 et le 11 février, les deux joueurs ne sont toujours pas autorisés à rejouer par le Thunder, en sortie de All-Star Break.
Ainsi, Shai Gilgeous-Alexander sera réévalué dans une semaine, en raison de sa lésion musculaire au niveau des abdominaux. En tant que favori au MVP 2026, il va falloir commencer à surveiller son nombre de matches manqués, puisqu’il en est déjà à sept et parce qu’il en ratera au moins quatre de plus. Portant donc son total à onze, avec « seulement » six jokers restants d’ici la fin de la saison régulière.
Pour Jalen Williams, il faudra patienter encore deux semaines, car son énième élongation aux ischio-jambiers incite Oklahoma City à ne prendre aucun risque avec son ailier All-Star. Qui est, évidemment, déjà hors course pour les récompenses individuelles de fin de saison.
À noter qu’un autre joueur du Thunder, Ajay Mitchell, reprend une semaine d’indisponibilité. Non plus à cause de sa blessure aux abdominaux, qui l’éloignait des parquets depuis janvier, mais à cause d’une entorse de la cheville contractée en plein All-Star Break.
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Shai Gilgeous-alexander
|49
|33:18
|55.4
|39.0
|89.2
|0.6
|3.9
|4.4
|6.4
|2.1
|1.3
|0.8
|2.1
|31.8
|Jalen Williams
|26
|29:02
|47.9
|31.3
|83.3
|0.7
|4.0
|4.7
|5.4
|1.9
|1.3
|0.3
|2.1
|17.5
|Chet Holmgren
|49
|29:11
|56.0
|34.9
|78.6
|1.9
|6.8
|8.7
|1.6
|1.5
|0.5
|1.9
|2.4
|17.4
|Ajay Mitchell
|43
|26:15
|48.7
|35.0
|87.0
|0.7
|2.8
|3.5
|3.7
|1.6
|1.4
|0.3
|2.2
|14.1
|Isaiah Hartenstein
|30
|25:44
|63.5
|0.0
|64.9
|3.3
|6.4
|9.7
|3.6
|2.1
|1.0
|0.7
|2.7
|10.6
|Aaron Wiggins
|41
|23:45
|44.4
|38.7
|73.5
|0.6
|2.9
|3.5
|1.8
|1.3
|1.0
|0.6
|1.4
|10.6
|Isaiah Joe
|47
|21:08
|44.1
|41.5
|88.2
|0.5
|2.0
|2.5
|1.4
|0.6
|0.6
|0.2
|1.7
|10.5
|Jared Mccain
|4
|18:30
|44.8
|42.9
|83.3
|1.0
|2.0
|3.0
|1.0
|1.5
|0.5
|0.0
|1.3
|9.3
|Luguentz Dort
|45
|27:41
|39.8
|35.0
|77.8
|0.9
|2.9
|3.8
|1.2
|0.8
|0.9
|0.5
|2.9
|8.7
|Cason Wallace
|53
|26:46
|42.4
|34.8
|73.8
|0.8
|2.2
|3.1
|2.2
|0.9
|2.0
|0.3
|1.9
|8.1
|Kenrich Williams
|36
|16:08
|51.1
|39.8
|62.9
|1.0
|2.5
|3.5
|1.6
|0.8
|0.6
|0.1
|1.1
|7.0
|Jaylin Williams
|41
|19:19
|37.8
|32.1
|76.3
|0.6
|4.3
|4.9
|2.5
|1.0
|0.6
|0.7
|2.0
|6.3
|Alex Caruso
|37
|18:21
|43.4
|32.5
|78.1
|0.5
|2.1
|2.6
|2.0
|0.8
|1.4
|0.4
|1.2
|6.3
|Branden Carlson
|34
|10:58
|52.3
|35.6
|52.9
|0.6
|2.0
|2.6
|0.6
|0.4
|0.2
|0.5
|0.9
|4.9
|Ousmane Dieng
|27
|10:56
|41.8
|36.7
|100.0
|0.3
|1.3
|1.6
|1.0
|0.3
|0.1
|0.3
|0.8
|3.7
|Buddy Boeheim
|2
|6:00
|33.3
|33.3
|0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|3.0
|Nikola Topić
|1
|12:00
|33.3
|0.0
|0
|0.0
|1.0
|1.0
|1.0
|3.0
|0.0
|0.0
|0.0
|2.0
|Chris Youngblood
|32
|5:26
|33.3
|31.4
|90.0
|0.2
|0.7
|0.9
|0.3
|0.1
|0.1
|0.1
|0.6
|2.0
|Brooks Barnhizer
|29
|7:37
|39.1
|31.3
|66.7
|0.3
|1.4
|1.8
|0.6
|0.2
|0.2
|0.1
|0.7
|1.6