Les débuts de Darius Garland avec les Clippers attendront mars

Arrivé à Los Angeles le 4 février en échange de James Harden, Darius Garland n’enfilera pas tout de suite le maillot des Clippers. Selon The Athletic, la franchise prévoit de repousser ses débuts à mars, le temps de gérer une douleur persistante au gros orteil gauche, celui-là même qui a nécessité une opération l’été dernier…
Le meneur ne participe pour l’instant que de façon limitée à l’entraînement, et il manquera au moins le back-to-back face aux Nuggets puis aux Lakers. En interne, on évoque même « plusieurs semaines » d’absence supplémentaires, preuve que les Clippers privilégient la prudence, quitte à retarder l’intégration de leur nouveau chef d’orchestre.
Un nouveau contretemps dans la saison déjà très compliquée de Darius Garland. Car après une saison régulière 2024/25 pleine, marquée par son deuxième All-Star Game, il s’est tordu le gros orteil gauche en playoffs, revenant malgré la douleur pour la fin de la demi-finale de conférence perdue contre Indiana. Opéré en juin, il a raté les sept premiers matches de la campagne 2025/26, puis a rechuté dès Miami début novembre. Revenu pour 18 rencontres d’affilée, il s’est ensuite blessé au gros orteil droit le 14 janvier… et n’a plus rejoué depuis.
« Je suis de retour sur le terrain… j’attends juste le feu vert », assurait-il lors de sa présentation aux Clippers.
En attendant, les Clippers (26 victoires pour 28 défaites, 10e à l’Ouest) continuent d’avancer, portés par un Kawhi Leonard bouillant depuis le 20 décembre. En attendant donc Darius Garland pour dynamiter la fin de saison ?
|Darius Garland
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|CLE
|59
|30:55
|40.1
|35.5
|87.5
|0.5
|1.4
|1.9
|3.9
|1.6
|0.7
|2.6
|0.1
|12.3
|2020-21
|CLE
|54
|33:09
|45.1
|39.5
|84.8
|0.4
|2.0
|2.4
|6.1
|2.0
|1.2
|3.0
|0.1
|17.4
|2021-22
|CLE
|68
|35:44
|46.2
|38.3
|89.2
|0.6
|2.7
|3.3
|8.6
|1.7
|1.3
|3.6
|0.1
|21.7
|2022-23
|CLE
|69
|35:28
|46.2
|41.0
|86.3
|0.4
|2.3
|2.7
|7.8
|2.1
|1.2
|2.9
|0.1
|21.6
|2023-24
|CLE
|57
|33:21
|44.6
|37.1
|83.4
|0.5
|2.1
|2.7
|6.5
|1.7
|1.3
|3.1
|0.1
|18.0
|2024-25
|CLE
|75
|30:41
|47.2
|40.1
|87.8
|0.6
|2.2
|2.9
|6.7
|1.9
|1.2
|2.5
|0.1
|20.6
|2025-26
|CLE
|26
|30:28
|45.1
|36.0
|86.1
|0.5
|2.0
|2.4
|6.9
|1.8
|0.8
|2.8
|0.1
|18.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.