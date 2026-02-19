Les débuts de Darius Garland avec les Clippers attendront mars

Arrivé à Los Angeles le 4 février en échange de James Harden, Darius Garland n’enfilera pas tout de suite le maillot des Clippers. Selon The Athletic, la franchise prévoit de repousser ses débuts à mars, le temps de gérer une douleur persistante au gros orteil gauche, celui-là même qui a nécessité une opération l’été dernier…

Le meneur ne participe pour l’instant que de façon limitée à l’entraînement, et il manquera au moins le back-to-back face aux Nuggets puis aux Lakers. En interne, on évoque même « plusieurs semaines » d’absence supplémentaires, preuve que les Clippers privilégient la prudence, quitte à retarder l’intégration de leur nouveau chef d’orchestre.

Un nouveau contretemps dans la saison déjà très compliquée de Darius Garland. Car après une saison régulière 2024/25 pleine, marquée par son deuxième All-Star Game, il s’est tordu le gros orteil gauche en playoffs, revenant malgré la douleur pour la fin de la demi-finale de conférence perdue contre Indiana. Opéré en juin, il a raté les sept premiers matches de la campagne 2025/26, puis a rechuté dès Miami début novembre. Revenu pour 18 rencontres d’affilée, il s’est ensuite blessé au gros orteil droit le 14 janvier… et n’a plus rejoué depuis.

« Je suis de retour sur le terrain… j’attends juste le feu vert », assurait-il lors de sa présentation aux Clippers.

En attendant, les Clippers (26 victoires pour 28 défaites, 10e à l’Ouest) continuent d’avancer, portés par un Kawhi Leonard bouillant depuis le 20 décembre. En attendant donc Darius Garland pour dynamiter la fin de saison ?

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 30:55 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33:09 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 35:44 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 35:28 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33:21 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 75 30:41 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6 2025-26 CLE 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 1.8 0.8 2.8 0.1 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.