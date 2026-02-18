Jeanie Buss assure que son père aurait approuvé la vente des Lakers

En octobre 2025, la vente des Lakers à Mark Walter était officiellement validée par la NBA, 45 ans après l’arrivée de Jerry Buss à la tête des « Purple & Gold ». Et d’après Jeanie Buss, son père aurait approuvé la vente.

« Ce qui était important pour lui, c’était que les Lakers restent au sommet de la NBA, mais pour rester au sommet, vous avez besoin de ressources », explique-t-elle pour CNBC. « Vous avez besoin que tout le monde tire dans la même direction. C’est ce qu’il aurait souhaité pour les Lakers parce que les Lakers sont son héritage. »

Lorsqu’il décède en 2013, Jerry Buss avait fait en sorte que 66% des parts de la franchise soient réparties entre ses six enfants. Finalement, ces derniers se sont mis d’accord pour vendre 50% de la franchise à Mark Walter, pour cinq milliards de dollars (puisque la franchise dans son ensemble était valorisée à hauteur de dix milliards de dollars), permettant à chacun d’entre eux, selon les calculs d’ESPN, de récupérer 500 millions de dollars après impôts !

Une scission au sein de la fratrie Buss

Sauf que lorsque Mark Walter rachète les Lakers, les frères et sœurs Buss sont évincés un à un, seule Jeanie Buss continuant d’avoir un rôle dans l’organigramme de la franchise de Los Angeles. Si, officiellement, ces renvois ont été ordonnés par Mark Walter et Joe McCormack, ce dernier étant en charge de la partie financière des Lakers, ESPN rapportait en janvier que l’histoire serait légèrement différente.

Un dirigeant des Lakers assure que c’est Jeanie Buss qui a en fait licencié tout son entourage. Sa sœur Janie Buss avait d’ailleurs souligné que son père n’aurait pas été content que les choses se terminent ainsi.

Jeanie Buss a donc profité de son entretien accordé à CNBC pour répondre : « Mes frères et sœurs étaient tous impliqués dans cette décision (de vendre). En ce qui concerne la grandeur des Lakers et les attentes des fans, vous avez besoin de ressources et d’une direction. En ce qui concerne ma famille, nous avons tous des opinions différentes et nous menons nos vies chacun de notre côté. Cette décision était la meilleure pour nous six. »

Jeanie Buss a de son côté signé un accord de cinq ans avec Mark Walter pour rester présidente au quotidien. Et profiter de cette nouvelle phase sportive articulée autour de Luka Doncic pour ramener les Lakers au sommet ?