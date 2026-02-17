L’ère Luka Doncic devrait vraiment commencer cet été aux Lakers…

On le sait et on le sent : il règne comme un parfum de fin d’histoire à Los Angeles, entre LeBron James et les Lakers. Le « King » ne sait pas s’il s’agit de sa dernière saison en NBA et, s’il veut poursuivre sa carrière, ce sera sans doute ailleurs (Cleveland ?), à moins qu’il accepte de sévèrement réduire son salaire.

Car comme l’explique ESPN, Los Angeles entend bien profiter de la prochaine intersaison pour remodeler son effectif autour de Luka Doncic, après avoir été très sage lors de la dernière « trade deadline ».

« Nous avons été agressifs », assure toutefois Rob Pelinka, le GM de la franchise, qui s’est contenté de récupérer Luke Kennard. « Et une forme d’agressivité consiste à refuser les propositions qui ne sont pas les meilleures pour l’avenir à court et à long terme. C’est de l’agressivité, même si vous finissez par ne rien faire, car il est parfois difficile de dire non à un bon joueur qui pourrait être une solution rapide à court terme, mais qui pourrait avoir des implications à long terme et ne pas correspondre à la vision globale que vous avez pour l’équipe. »

Le rêve Giannis ?

Cette « agressivité de ne rien faire » va surtout permettre aux Lakers d’avoir le maximum de cartouches cet été, alors que l’équipe pourrait disposer de plus de 50 millions de dollars de marge salariale pour recruter si elle ne retient pas LeBron James ni Rui Hachimura, et ce même si Deandre Ayton (8.1 millions) et Marcus Smart (5.4 millions) décident d’activer leurs « player option ».

En interne, l’idée serait d’en profiter pour prolonger Austin Reaves, afin d’offrir à Luka Doncic le deuxième créateur qui lui permet historiquement de s’exprimer au mieux, comme Jalen Brunson ou Kyrie Irving chez les Mavericks. Mais aussi de l’entourer de défenseurs physiques : les profils d’Andrew Wiggins, Tari Eason, Tobias Harris, Quentin Grimes, Dean Wade ou encore Peyton Watson étant évoqués…

Reste toutefois la carte joker : Giannis Antetokounmpo. Est-ce que les Lakers sont restés sages lors de la dernière « trade deadline » dans l’idée que le « Greek Freak » serait plus atteignable l’été prochain, une fois LeBron James parti ? C’est peut-être l’option de rêve pour Los Angeles, même si ce n’est pas forcément la plus réaliste.

Mais peu importe le chemin, l’été s’annonce explosif dans la Cité des Anges, d’autant qu’en coulisses, le nouveau propriétaire Mark Walter sera davantage impliqué pour préparer le nouveau chapitre des « Purple & Gold ».