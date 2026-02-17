Matchs
L’ère Luka Doncic devrait vraiment commencer cet été aux Lakers…

Très sages lors de la « trade deadline », les Lakers s’apprêtent à tourner la page LeBron James l’été prochain pour construire autour de Luka Doncic. À moins que Giannis Antetokounmpo…

Luka Doncic et LeBron JamesOn le sait et on le sent : il règne comme un parfum de fin d’histoire à Los Angeles, entre LeBron James et les Lakers. Le « King » ne sait pas s’il s’agit de sa dernière saison en NBA et, s’il veut poursuivre sa carrière, ce sera sans doute ailleurs (Cleveland ?), à moins qu’il accepte de sévèrement réduire son salaire.

Car comme l’explique ESPN, Los Angeles entend bien profiter de la prochaine intersaison pour remodeler son effectif autour de Luka Doncic, après avoir été très sage lors de la dernière « trade deadline ».

« Nous avons été agressifs », assure toutefois Rob Pelinka, le GM de la franchise, qui s’est contenté de récupérer Luke Kennard. « Et une forme d’agressivité consiste à refuser les propositions qui ne sont pas les meilleures pour l’avenir à court et à long terme. C’est de l’agressivité, même si vous finissez par ne rien faire, car il est parfois difficile de dire non à un bon joueur qui pourrait être une solution rapide à court terme, mais qui pourrait avoir des implications à long terme et ne pas correspondre à la vision globale que vous avez pour l’équipe. »

Le rêve Giannis ?

Cette « agressivité de ne rien faire » va surtout permettre aux Lakers d’avoir le maximum de cartouches cet été, alors que l’équipe pourrait disposer de plus de 50 millions de dollars de marge salariale pour recruter si elle ne retient pas LeBron James ni Rui Hachimura, et ce même si Deandre Ayton (8.1 millions) et Marcus Smart (5.4 millions) décident d’activer leurs « player option ».

En interne, l’idée serait d’en profiter pour prolonger Austin Reaves, afin d’offrir à Luka Doncic le deuxième créateur qui lui permet historiquement de s’exprimer au mieux, comme Jalen Brunson ou Kyrie Irving chez les Mavericks. Mais aussi de l’entourer de défenseurs physiques : les profils d’Andrew Wiggins, Tari Eason, Tobias Harris, Quentin Grimes, Dean Wade ou encore Peyton Watson étant évoqués…

Reste toutefois la carte joker : Giannis Antetokounmpo. Est-ce que les Lakers sont restés sages lors de la dernière « trade deadline » dans l’idée que le « Greek Freak » serait plus atteignable l’été prochain, une fois LeBron James parti ? C’est peut-être l’option de rêve pour Los Angeles, même si ce n’est pas forcément la plus réaliste.

Mais peu importe le chemin, l’été s’annonce explosif dans la Cité des Anges, d’autant qu’en coulisses, le nouveau propriétaire Mark Walter sera davantage impliqué pour préparer le nouveau chapitre des « Purple & Gold ».

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Luka Dončić 42 35:31 47.3 34.5 78.1 0.8 7.1 7.8 8.6 4.3 1.5 0.5 2.4 32.8
Austin Reaves 28 33:32 50.8 36.3 86.7 0.7 4.4 5.0 6.0 3.4 1.0 0.2 2.2 25.4
Lebron James 36 33:20 50.2 30.5 74.6 0.7 5.1 5.8 7.1 3.1 1.1 0.6 1.4 22.0
Deandre Ayton 46 28:14 67.5 0 64.6 2.5 5.9 8.5 0.9 1.4 0.6 1.0 2.3 13.2
Rui Hachimura 44 29:52 51.1 44.7 73.5 0.6 2.9 3.5 0.9 0.8 0.5 0.3 1.6 12.1
Luke Kennard 4 24:00 62.5 45.5 100.0 0.8 2.3 3.0 2.8 0.8 0.8 0.0 2.0 10.0
Marcus Smart 44 28:25 40.2 32.9 82.8 0.7 2.3 3.0 2.9 1.6 1.3 0.4 2.6 9.8
Jake Laravia 54 26:51 46.5 32.6 76.5 1.4 2.6 4.0 1.9 1.2 1.3 0.5 2.3 9.5
Jaxson Hayes 45 17:41 77.2 100.0 64.1 1.4 2.4 3.9 1.0 0.5 0.4 0.6 2.0 6.9
Nick Smith Jr. 25 12:43 42.1 39.1 63.6 0.1 0.7 0.8 1.1 0.8 0.4 0.1 1.0 5.8
Jarred Vanderbilt 45 19:16 47.3 30.4 63.8 1.4 3.6 5.0 1.3 1.0 1.0 0.4 1.8 5.1
Gabe Vincent 29 19:17 34.6 36.9 90.9 0.2 0.7 0.9 1.3 0.4 0.5 0.0 1.8 4.8
Dalton Knecht 43 11:24 44.7 30.6 70.0 0.3 1.2 1.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.9 4.6
Drew Timme 18 8:20 56.5 41.2 57.1 0.4 0.8 1.3 0.8 0.3 0.3 0.0 0.6 3.5
Kobe Bufkin 6 11:50 27.3 25.0 100.0 0.2 1.0 1.2 0.5 0.7 0.3 0.5 0.7 3.2
Maxi Kleber 29 11:29 43.4 28.6 70.0 0.8 1.1 1.9 0.7 0.4 0.4 0.2 1.6 2.3
Bronny James 29 7:17 40.0 40.7 80.0 0.1 0.4 0.5 1.2 0.5 0.4 0.1 0.6 2.2
Adou Thiero 17 5:46 45.0 0.0 77.8 0.4 0.6 1.1 0.3 0.2 0.3 0.1 0.9 1.5
Chris Mañon 5 4:12 0.0 0.0 100.0 0.2 0.6 0.8 0.2 0.2 0.6 0.4 0.6 0.4
Christian Koloko 2 3:00 0 0 0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

Par Dimitri Kucharczyk
