LeBron James ne sait pas encore s’il dispute sa dernière saison

Alors que certains l’imaginent revenir à Cleveland pour boucler la boucle, et y disputer sa dernière saison, LeBron James n’est pas vraiment certain de s’engager pour une 24e saison en carrière. L’ailier des Lakers aura 42 ans en décembre prochain, et il y a forcément la crainte de faire la saison de trop.

« Je veux vivre », a simplement lancé LeBron à propos de la saison prochaine. « Quand je le saurai, vous le saurez. Je ne sais pas. Je n’en ai aucune idée. Je veux simplement vivre, c’est tout. »

Interrogé sur cette incertitude sur son avenir, il répète que son cas personnel passe largement après les objectifs collectifs des Lakers. “Nous nous préparons pour les playoffs. Cela n’a rien à voir avec moi. Il y a la même motivation, le même état d’esprit. Nous avons dépassé le marathon et le sprint est sur le point de commencer. Je pense que tout le monde en a conscience” poursuit-il. “Le plus important pour notre équipe en ce moment, c’est la santé, et je ne peux pas être plus clair.”

La santé d’abord, rien que la santé !

Alors que le trio LeBron-Doncic-Reaves n’a joué que 10 matches ensemble, est-ce que les Lakers peuvent justement rester en bonne santé jusqu’au bout ?

« C’est difficile à dire, mais notre réussite dépendra évidemment de notre santé », insiste LeBron James. « Notre staff technique nous place dans de bonnes conditions. Je pense qu’ils nous fourniront un plan de match chaque soir, mais en ce qui concerne les ressources dont nous disposons, nous devons réellement aller sur le terrain pour le constater. Nous n’avons pas souvent eu cette opportunité cette année. C’est un nouveau groupe. Nous avons ajouté Deandre Ayton, Marcus Smart et Jake LaRavia, et nous avons accueilli une nouvelle recrue il y a quelques matchs [Luke Kennard]. Donc il est trop difficile de dire réellement de quoi nous sommes capables. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 36 33:20 50.2 30.5 74.6 0.7 5.1 5.8 7.1 1.4 1.1 3.1 0.6 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.