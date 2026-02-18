Les Lakers espèrent se refaire une santé en deuxième partie de saison

Sans forcément impressionner, les Lakers se hissent pourtant à la 5e place de la conférence Ouest, avec plus de 60% de victoires, au moment du All-Star Break.

Encourageant, mais pas satisfaisant, pour une franchise californienne qui vise toujours haut en fin de saison. À condition de réussir à rester en bonne santé, ce qui n’a pas vraiment été le cas pour Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves, qui ont respectivement manqué 12, 18 et 26 matches en 2025/26.

Alors forcément, Los Angeles n’espère qu’une chose avant d’attaquer sa deuxième partie d’exercice.

« Probablement juste la santé. On a dû composer avec pas mal de blessures jusqu’ici, donc je dirais la santé » a indiqué Luka Doncic, revenu de blessure lors du All-Star Game.

Confirmé par LeBron James, inéligible pour les trophées de fin d’année : « Le plus important pour nous en ce moment, c’est d’avoir la santé. Je ne peux pas être plus clair. Je ne sais même pas combien de matches on a joués avec un effectif au complet. On a dépassé la mi-saison et ça n’est pas arrivé très souvent, c’est certain. […] Notre réussite dépendra donc de notre santé. […] On doit pouvoir aller sur le terrain pour voir ce que l’on vaut, mais on n’a pas vraiment pu le faire cette saison. »

Quel potentiel pour cette équipe ?

Ensemble, Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves n’ont pu prendre part qu’à dix matches cette saison (pour sept victoires). Un bilan intéressant, qui mérite néanmoins d’être testé davantage, sur la durée.

« Il y a du potentiel » a déclaré, en ce sens, Luka Doncic. « Comme je l’ai dit, on doit rester en bonne santé, mais le potentiel est important avec nous trois sur le parquet en même temps… »

Tandis que LeBron James, qui commence déjà à « se préparer pour les playoffs » (ses derniers ?), ne sait pas encore trop à quoi s’attendre concernant le potentiel des Lakers.

« C’est difficile à dire car c’est un nouveau groupe » a-t-il analysé. « On a ramené [Deandre Ayton], Marcus [Smart] et Jake [LaRavia], puis on vient d’intégrer une nouvelle recrue il y a quelques matches [Luke Kennard]. Donc c’est trop dur de dire de quoi on est vraiment capables. Ce que je sais en revanche, c’est qu’on a été très bons quand on a produit notre meilleur basket. À l’inverse, on a été dégueulasses quand on a été mauvais. Donc le plus important, c’est de voir si on peut rester en bonne santé, combien de minutes on peut passer ensemble sur le parquet, quelle alchimie on peut créer à l’entame du sprint final. On espère toujours avoir la saison régulière pour construire cette cohésion, mais j’espère juste qu’avec le retour des blessés, on pourra enfin commencer à bâtir quelque chose. »