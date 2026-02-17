Kyrie Irving aura le dernier mot sur la date de son retour

Quasiment un an après sa rupture d’un ligament croisé, Kyrie Irving continue de squatter l’infirmerie des Mavericks, alors que l’on pouvait initialement l’imaginer en tenue dès janvier.

Le flou demeure donc concernant sa date de reprise et, alors que Dallas s’enfonce au classement, il n’est pas exclu de le voir vivre une année blanche, quand on sait que la franchise texane possède son premier tour de Draft en 2026 mais n’aura, ensuite, plus le contrôle de ses « picks » du premier tour avant 2031.

D’après Marc Stein, Kyrie Irving aura en tout cas les cartes en main et, même s’il en discutera avec les Mavericks, c’est bien lui qui aura le dernier mot. Pouvant ainsi décider entre patienter jusqu’à l’automne, pour limiter le risque de rechute à bientôt 34 ans, ou jouer quelques matches dès le printemps, pour retrouver du rythme en vue de la saison prochaine.

Prolongé pour trois ans en juin dernier, le meneur continue de son côté de se montrer évasif lorsqu’il aborde le sujet sur Twitch. Un peu comme son entraîneur, Jason Kidd.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.7 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 ☆ CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 ☆ CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.6 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 ☆ CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 1.9 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 ☆ CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 ☆ BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 ☆ BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.0 5.2 6.4 2.6 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 ☆ BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.4 2022-23 * ☆ All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * ☆ BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 0.9 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * ☆ DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.2 1.9 0.6 26.9 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 2024-25 ☆ DAL 50 36 47.3 40.1 91.6 1.2 3.6 4.8 4.6 2.0 1.3 2.2 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.