Kyrie Irving aura le dernier mot sur la date de son retour

Quasiment un an après sa rupture d’un ligament croisé, Kyrie Irving continue de squatter l’infirmerie des Mavericks, alors que l’on pouvait initialement l’imaginer en tenue dès janvier.
Le flou demeure donc concernant sa date de reprise et, alors que Dallas s’enfonce au classement, il n’est pas exclu de le voir vivre une année blanche, quand on sait que la franchise texane possède son premier tour de Draft en 2026 mais n’aura, ensuite, plus le contrôle de ses « picks » du premier tour avant 2031.
D’après Marc Stein, Kyrie Irving aura en tout cas les cartes en main et, même s’il en discutera avec les Mavericks, c’est bien lui qui aura le dernier mot. Pouvant ainsi décider entre patienter jusqu’à l’automne, pour limiter le risque de rechute à bientôt 34 ans, ou jouer quelques matches dès le printemps, pour retrouver du rythme en vue de la saison prochaine.
Prolongé pour trois ans en juin dernier, le meneur continue de son côté de se montrer évasif lorsqu’il aborde le sujet sur Twitch. Un peu comme son entraîneur, Jason Kidd.
|Kyrie Irving
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2011-12
|CLE
|51
|31
|46.9
|39.9
|87.2
|0.9
|2.9
|3.7
|5.4
|2.2
|1.1
|3.1
|0.4
|18.5
|2012-13 ☆
|CLE
|59
|35
|45.2
|39.1
|85.5
|0.6
|3.1
|3.7
|5.9
|2.5
|1.5
|3.2
|0.4
|22.5
|2013-14 ☆
|CLE
|71
|35
|43.0
|35.8
|86.1
|0.7
|2.9
|3.6
|6.1
|2.3
|1.5
|2.7
|0.3
|20.8
|2014-15 ☆
|CLE
|75
|36
|46.8
|41.5
|86.3
|0.7
|2.4
|3.2
|5.2
|1.9
|1.5
|2.5
|0.3
|21.7
|2015-16
|CLE
|53
|32
|44.8
|32.2
|88.5
|0.8
|2.1
|3.0
|4.7
|2.0
|1.1
|2.3
|0.3
|19.6
|2016-17 ☆
|CLE
|72
|35
|47.3
|40.1
|90.5
|0.7
|2.5
|3.2
|5.8
|2.2
|1.2
|2.5
|0.3
|25.2
|2017-18 ☆
|BOS
|60
|32
|49.1
|40.8
|88.9
|0.6
|3.2
|3.8
|5.1
|2.0
|1.1
|2.3
|0.3
|24.4
|2018-19 ☆
|BOS
|67
|33
|48.7
|40.1
|87.3
|1.1
|3.9
|5.0
|6.9
|2.5
|1.5
|2.6
|0.5
|23.8
|2019-20
|BRK
|20
|33
|47.8
|39.4
|92.2
|1.1
|4.0
|5.2
|6.4
|2.6
|1.4
|2.6
|0.5
|27.4
|2020-21 ☆
|BRK
|54
|35
|50.6
|40.2
|92.2
|1.0
|3.8
|4.8
|6.0
|2.6
|1.4
|2.4
|0.7
|26.9
|2021-22
|BRK
|29
|38
|46.9
|41.8
|91.5
|0.6
|3.8
|4.4
|5.8
|2.8
|1.4
|2.5
|0.6
|27.4
|2022-23 * ☆
|All Teams
|60
|37
|49.4
|37.9
|90.5
|1.0
|4.1
|5.1
|5.5
|2.8
|1.1
|2.1
|0.8
|27.1
|2022-23 * ☆
|BRK
|40
|37
|48.6
|37.4
|88.3
|0.9
|4.2
|5.1
|5.3
|2.7
|1.0
|2.3
|0.8
|27.1
|2022-23 * ☆
|DAL
|20
|38
|51.0
|39.2
|94.7
|1.1
|4.0
|5.0
|6.0
|2.8
|1.2
|1.9
|0.6
|26.9
|2023-24
|DAL
|58
|35
|49.7
|41.1
|90.5
|0.8
|4.2
|5.0
|5.2
|1.9
|1.3
|1.8
|0.5
|25.6
|2024-25 ☆
|DAL
|50
|36
|47.3
|40.1
|91.6
|1.2
|3.6
|4.8
|4.6
|2.0
|1.3
|2.2
|0.5
|24.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.