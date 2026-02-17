Jabari Walker obtient aussi un nouveau contrat à Philadelphie

À Philadelphie, les signatures se multiplient. En effet, après Dominick Barlow et Cameron Payne, c’est maintenant au tour de Jabari Walker d’apprendre une bonne nouvelle.

Le voilà, ainsi, re-signé pour deux ans par les Sixers, annonce ESPN. Hoopshype révélant ensuite que le montant s’élève à 3.35 millions de dollars (dont 1 million de dollars garantis).

Un contrat standard pour l’ailier-fort de 23 ans, qui se trouvait depuis l’été dernier en « two-way contract » mais qui, comme Dominick Barlow, avait atteint sa limite de matches disputés avec la franchise.

Il faut dire que Jabari Walker a également su profiter des absences de Joel Embiid, Paul George et Kelly Oubre Jr. pour se frayer une place dans la rotation de Nick Nurse (3.7 points et 3.1 rebonds en 12 minutes). À tel point que seuls Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Quentin Grimes et Adem Bona ont été plus utilisés que le 57e choix de la Draft 2022.

À noter que Tyrese Martin récupère, de son côté, un « two-way contract » de la part des Sixers pour cette fin de saison.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Jabari Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 56 11:03 41.9 28.6 75.6 0.9 1.5 2.3 0.6 1.2 0.2 0.5 0.2 3.9 2023-24 POR 72 23:37 46.0 29.5 75.4 2.1 5.0 7.1 1.0 2.4 0.6 0.9 0.3 8.9 2024-25 POR 60 12:29 51.5 38.9 69.0 1.0 2.5 3.5 0.6 1.5 0.6 0.6 0.1 5.2 2025-26 PHI 45 12:04 40.3 27.0 72.7 1.1 1.9 3.1 0.5 1.6 0.4 0.4 0.2 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.