Un coloris « KAI Mentality » pour la ANTA KAI 3

ANTA a donné le ton avec la KAI 3 « CNY » et la KAI 3 «432 Hz» entend bien passer à la vitesse supérieure avec ce nouveau coloris « KAI Mentality ». La troisième chaussure signature de Kyrie Irving opte ici pour des tons bleu nuit aux finitions dorées.

La tige comporte également le nom de plusieurs villes américaines comme Atlanta, Houston, New York ou Los Angeles, assortie d’étoiles dorées. La languette ressort elle aussi en doré, tout comme une partie de la semelle intermédiaire, complétée par une bande en violet et une base d’un violet bien plus clair. Ce nouveau coloris est aussi doté d’un nouveau pendentif !

La ANTA KAI 3 « KAI Mentality » est d’ores est déjà disponible sur le site officiel d’ANTA Sports au prix de 150 euros. A noter que le site d’ANTA offre une promo de 10% sur presque toute sa collection à l’occasion de l’anniversaire de Kyrie Irving. La promo se termine aujourd’hui !