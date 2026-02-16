Kawhi Leonard a enflammé l’Intuit Dome

Repêché pour participer au All-Star Game, Kawhi Leonard évoluait “à domicile”, et l’ailier des Clippers s’est offert le plus gros coup de show de ce All-Star Game new look. Lors de la rencontre face à la Team World, Leonard a carrément inscrit 31 des 48 points de son équipe… en douze minutes !

“Je me suis juste amusé. J’ai mis des tirs” a-t-il répondu à propos de ce “quart-temps” de feu. “C’était super. Je suis content qu’Adam (Silver) m’ait laissé venir. C’est ce que le public voulait voir. Je suis heureux d’avoir pu faire quelque chose dans ce match. J’ai grandi en venant ici, en allant au Convention Center, en voyant les stars marcher et en rêvant d’être à leur place. Je voulais saisir l’opportunité de bien jouer et en profiter à fond. J’étais heureux de pouvoir le faire cette année à L.A., et à l’Intuit Dome.”

Pour ou contre, le nouveau format ?

Au son des “MVP, MVP, MVP”, Leonard a fait plier la Team World, mais comme d’autres, il aimerait que la NBA revienne à un format Est – Ouest. “J’ai trouvé ça bien, mais on n’a pas vraiment compris le fonctionnement avant d’arriver ici. Même pendant le match, on essayait de comprendre les règles : Est-ce que c’était au nombre de points ? À l’écart ? Ke pense toujours que revenir au format Est-Ouest serait très bien. Je pense que les gars continueraient à se battre.”

Il n’en demeure pas moins qu’on a enfin vu de la compétition dans un All-Star Game, ce que ne proposaient plus, depuis des années, le format classique Est – Ouest.

“Si le format nous pousse à bien jouer, alors on peut continuer comme ça. Personnellement, je pense que deux équipes et quatre quart-temps, c’est bien” insiste-t-il. “Mais c’est différent : tu joues 12 minutes, puis tu te reposes 15 ou 20 minutes, puis tu joues un autre match contre un adversaire différent. C’est différent, mais ça ressemble à du basket de playground. Si ton équipe gagne, tu restes sur le terrain. C’était fun, j’ai apprécié.”