Nike a décidé d’attaquer très fort pour le lancement de la Book 2. Il y a déjà eu la « Rising » pour commencer, la « Phoenix » en orange vif puis la « Spiridon », en hommage à la Nike Air Zoom du même nom, sortie en 1997.

La deuxième chaussure signature de Devin Booker a ainsi poursuivi sur sa belle lancée en sortant un coloris « LE Fragrment », en collaboration avec la marque. « Fragment Design » de Hiroshi Fujiwara.

La tige empreinte pour l’occasion une construction en nylon sur laquelle le logo « Swoosh » ressort en blanc d’un côté et en bleu roi de l’autre. Les câbles latéraux, le logo foudroyant de « Fragment Design » ainsi que la mention « The Classic / Book 2: FRGMT » brillent dans l’obscurité. Le logo du joueur sur la languette et l’inscription « Chapter two » à la verticale sur le talon ressortent également en blanc.

La Nike Book 2 « LE Fragment » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.