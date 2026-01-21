La Book 2 « Rising » voit le bout du tunnel

Il était temps ! Près de deux ans après la sortie de la Book 1, Nike créé l’événement pour ce début d’année 2026 en dévoilant enfin au grand public la deuxième chaussure signature de Devin Booker.

La Nike Book 2 se démarque une fois de plus par son aspect lifestyle avec une structure similaire à la première version. On retrouve la sobriété de la tige moulée sur laquelle ressort un « Swoosh » bombé et une semelle toujours plus réactive, dotée d’une mousse en Cushlon 3.0 assortie d’une unité Zoom Air sous l’avant du pied.

Pour son tout premier coloris, Nike a opté pour la Book 2 « Rising » qui envoie du très lourd avec sa base en noir contrastée par un « Swoosh » habillé d’un dégradé allant du jaune à l’orange. On retrouve également la mention « Chapter Two » à la verticale au niveau du talon et une semelle extérieure bleu translucide.

En attendant le coloris « Phoenix » en orange et rouge, la Nike Book 2 « Rising » sera disponible ce soir à partir de minuit sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.