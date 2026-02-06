Matchs
NBA
Matchs
NBA

La Nike Book 2 Spiridon donne le ton

Publié le 6/02/2026 à 10:42 Twitter Facebook

Sneakers – La deuxième chaussure signature de Devin Booker rend un nouvel hommage à un modèle emblématique, la Nike Air Zoom Spiridon, en reprenant le même coloris que la paire sortie en 1997, en gris, noir et blanc avec des finitions en rouge.

La collection signature de Devin Booker avec Nike permet à l’arrière des Suns d’adresser de jolis clins d’œil à d’anciens modèles emblématiques. Ce fut le cas avec la Nike Book 1, notamment inspirée de la Air Force 1, et ce le sera encore avec la Nike Book 2, qui s’apprête attaquer dans le même esprit, avec un premier hommage au mythique coloris « Spiridon » de la Nike Air Zoom du même nom, sortie en 1997.

On retrouve ainsi cette tige mêlée de gris, blanc et noir. Les trois « Swoosh » ressortent en rouge, sur la languette, l’empeigne et l’avant du pied. La mention « Chapter Two » à la verticale sur le talon apparaît également en rouge sur fond gris. L’ensemble repose sur une semelle blanche et noir, composée au niveau intermédiaire d’une mousse du nouveau Cushlon développé par Nike, assortie d’une unité Air Zoom sur toute la longueur. Petit plus, la paire brille dans l’obscurité !

La Nike Book 2 « Spiridon » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers, au prix de 150 euros.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes