Mac McClung avait encore quelques dunks dans sa besace…

Triple vainqueur du Slam Dunk Contest, Mac McClung n’a pas tenté la passe de quatre. Déterminé à se faire une place en NBA, il veut prouver qu’il est bien plus qu’une simple machine à highlights.

« Je ne pense pas que cela ait grand-chose à voir avec ma carrière NBA », explique-t-il à ESPN à propos de ses titres au concours de dunks, qui auraient aussi pu lui ouvrir la voie à des contrats très lucratifs à l’étranger. « On parle de millions de dollars… mais c’est là [dans la quête de la NBA] que se trouve ce qui me tient à cœur. »

À 27 ans, l’arrière continue de s’accrocher. Il vient d’ailleurs de parapher un « two-way contract » avec les Bulls, une nouvelle opportunité de gagner sa place dans la Grande Ligue.

Et malgré ses performances en G-League — où il a été Rookie de l’année, MVP et champion — Mac McClung reste focalisé sur son objectif : la NBA. « Vous ne pouvez pas continuer à me dire non indéfiniment », résume-t-il.

De quoi nourrir son envie d’arracher l’étiquette de simple dunkeur qui lui colle à la peau. Sans renier pour autant son statut car il rappelle qu’il aurait probablement remporté une quatrième couronne en cas de participation. Pour le prouver, il a d’ailleurs publié les quatre dunks qu’il avait en tête… s’il avait décidé de se rendre à Inglewood.