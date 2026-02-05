Une opportunité pour Mac McClung à Chicago ?

Les Bulls continuent de bricoler alors que la « trade deadline » n’est que dans quelques heures : selon Jake Fischer, Chicago va ainsi signer Mac McClung via un « two-way contract ». Triple vainqueur du Slam Dunk Contest, le meneur/scoreur de 1m88 cherche un point de chute en NBA depuis des années.

Cette saison, il a ainsi disputé trois matchs avec les Pacers avant d’être coupé, puis il a rebondi dans l’écosystème local, sous les couleurs de l’équipe G-League affiliée à Chicago. Une trajectoire qui facilite forcément l’intégration : il connaît déjà le staff, les systèmes et surtout le rôle attendu d’un joueur en « two-way »…

Pour les Bulls, c’est un pari à faible risque sur un profil agressif ballon en main, capable d’apporter du rythme et quelques points sur séquences courtes. Pour Mac McClung, c’est une nouvelle fenêtre NBA à saisir pour se détacher de l’étiquette de « spécialiste du dunk » et enfin intégrer la rotation d’une franchise de la Grande Ligue.

Même si les minutes seront chères sur son poste puisqu’il y a énormément de meneurs et d’arrières dans l’Illinois : Collin Sexton, Rob Dillingham, Tre Jones, Jaden Ivey, Josh Giddey ou encore Anfernee Simons.

Mac McClung Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHI 1 3:00 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2021-22 LAL 1 22:00 40.0 33.3 100.0 0.0 3.0 3.0 1.0 5.0 1.0 2.0 1.0 6.0 2022-23 PHI 2 20:30 45.0 36.4 60.0 1.5 3.5 5.0 4.5 1.5 0.0 1.5 0.0 12.5 2024-25 ORL 2 5:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2025-26 IND 3 11:20 38.9 20.0 75.0 0.0 1.3 1.3 0.3 2.0 1.7 0.7 0.3 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.