Une opportunité pour Mac McClung à Chicago ?

Les Bulls continuent de bricoler alors que la « trade deadline » n’est que dans quelques heures : selon Jake Fischer, Chicago va ainsi signer Mac McClung via un « two-way contract ». Triple vainqueur du Slam Dunk Contest, le meneur/scoreur de 1m88 cherche un point de chute en NBA depuis des années.
Cette saison, il a ainsi disputé trois matchs avec les Pacers avant d’être coupé, puis il a rebondi dans l’écosystème local, sous les couleurs de l’équipe G-League affiliée à Chicago. Une trajectoire qui facilite forcément l’intégration : il connaît déjà le staff, les systèmes et surtout le rôle attendu d’un joueur en « two-way »…
Pour les Bulls, c’est un pari à faible risque sur un profil agressif ballon en main, capable d’apporter du rythme et quelques points sur séquences courtes. Pour Mac McClung, c’est une nouvelle fenêtre NBA à saisir pour se détacher de l’étiquette de « spécialiste du dunk » et enfin intégrer la rotation d’une franchise de la Grande Ligue.
Même si les minutes seront chères sur son poste puisqu’il y a énormément de meneurs et d’arrières dans l’Illinois : Collin Sexton, Rob Dillingham, Tre Jones, Jaden Ivey, Josh Giddey ou encore Anfernee Simons.
|Mac McClung
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|CHI
|1
|3:00
|100.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|1.0
|0.0
|2.0
|2021-22
|LAL
|1
|22:00
|40.0
|33.3
|100.0
|0.0
|3.0
|3.0
|1.0
|5.0
|1.0
|2.0
|1.0
|6.0
|2022-23
|PHI
|2
|20:30
|45.0
|36.4
|60.0
|1.5
|3.5
|5.0
|4.5
|1.5
|0.0
|1.5
|0.0
|12.5
|2024-25
|ORL
|2
|5:00
|0.0
|0.0
|0.0
|0.5
|0.5
|1.5
|1.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|2025-26
|IND
|3
|11:20
|38.9
|20.0
|75.0
|0.0
|1.3
|1.3
|0.3
|2.0
|1.7
|0.7
|0.3
|6.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.