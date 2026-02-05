Matchs
NBA
Matchs
NBA

Une opportunité pour Mac McClung à Chicago ?

Publié le 5/02/2026 à 17:33 Twitter Facebook

Suite aux mouvements de Chicago à la « trade deadline », Mac McClung devrait récupérer un « two-way contract ». Enfin la chance du triple vainqueur du Slam Dunk Contest ?

Mac McClungLes Bulls continuent de bricoler alors que la « trade deadline » n’est que dans quelques heures : selon Jake Fischer, Chicago va ainsi signer Mac McClung via un « two-way contract ». Triple vainqueur du Slam Dunk Contest, le meneur/scoreur de 1m88 cherche un point de chute en NBA depuis des années.

Cette saison, il a ainsi disputé trois matchs avec les Pacers avant d’être coupé, puis il a rebondi dans l’écosystème local, sous les couleurs de l’équipe G-League affiliée à Chicago. Une trajectoire qui facilite forcément l’intégration : il connaît déjà le staff, les systèmes et surtout le rôle attendu d’un joueur en « two-way »…

Pour les Bulls, c’est un pari à faible risque sur un profil agressif ballon en main, capable d’apporter du rythme et quelques points sur séquences courtes. Pour Mac McClung, c’est une nouvelle fenêtre NBA à saisir pour se détacher de l’étiquette de « spécialiste du dunk » et enfin intégrer la rotation d’une franchise de la Grande Ligue.

Même si les minutes seront chères sur son poste puisqu’il y a énormément de meneurs et d’arrières dans l’Illinois : Collin Sexton, Rob Dillingham, Tre Jones, Jaden Ivey, Josh Giddey ou encore Anfernee Simons.

Mac McClung Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 CHI 1 3:00 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
2021-22 LAL 1 22:00 40.0 33.3 100.0 0.0 3.0 3.0 1.0 5.0 1.0 2.0 1.0 6.0
2022-23 PHI 2 20:30 45.0 36.4 60.0 1.5 3.5 5.0 4.5 1.5 0.0 1.5 0.0 12.5
2024-25 ORL 2 5:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025-26 IND 3 11:20 38.9 20.0 75.0 0.0 1.3 1.3 0.3 2.0 1.7 0.7 0.3 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Chicago Bulls en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes