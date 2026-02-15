Unrivaled | Chelsea Gray remporte la deuxième édition du tournoi de un-contre-un



Pendant que la NBA proposait une soirée des concours loin d’être extraordinaire, de l’autre côté des Etats-Unis, à Miami, se déroulait la fin du tournoi de un-contre-un de la ligue Unrivaled.

Au programme : les deux demi-finales et la finale. Pour la première affiche, Chelsea Gray a dominé Kelsey Plum 12 à 8. Ensuite, Allisha Gray a renversé Aliyah Boston avec un tir à 3-points pour se qualifier en finale.

Ainsi, les deux Gray croisaient le fer dans un duel au meilleur des trois manches pour succéder à Napheesa Collier. Allisha Gray s’offre le premier round avec un autoritaire 7-0, mais l’arrière du Rose ne rend pas les armes. Dans la deuxième manche, elle prend son premier avantage avec deux flèches de loin, avant de s’imposer à mi-distance.

À égalité, les deux joueuses se livrent une ultime manche. Rapidement, Allisha Gray creuse l’écart et mène 6-0 pour se retrouver à un point de la victoire. Sauf que cet ultime panier n’arrivera jamais.

Une victoire et un salaire doublé

Chelsea Gray revient à 6-4, mais les possessions vacantes s’enchaînent. Finalement, la championne WNBA remporte une bataille au rebond pour décocher une flèche à longue distance et repartir avec la victoire.

« Pour commencer, je veux que tout le monde applaudisse Lish », demande Chelsea Gray après sa victoire. « Il doit y avoir quelque chose en rapport avec le nom de famille. Nous étions épuisées, mais cela témoigne du travail acharné que je fournis toute l’année. »

Avec ce succès, Chelsea Gray empoche la somme de 200 000 dollars, un montant supérieur aux 196 267 dollars touchés lors de la campagne 2025 NBA avec les Aces. De son côté, Allisha Gray repart avec 50 000 dollars.

« Quand vous jouez pour 200 000 dollars, vous vous donnez à fond », souligne Chelsea Gray. « Nous nous sommes toutes les deux battues. Nous allons dépenser cet argent intelligemment. »

Chelsea Gray remporte donc la deuxième édition de ce tournoi de un-contre-un au terme d’un parcours bien rempli où elle a éliminé Natasha Cloud, sa coéquipière aux Aces Jackie Young, la numéro 1 de la Draft 2025 Paige Bueckers, et la star des Los Angeles Sparks Kelsey Plum.