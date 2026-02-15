La dernière saison noire a forgé le mental de Tyrese Maxey

Tyrese Maxey a été tellement bluffé par le phénomène qu’il a ressenti le besoin d’appeler sa mère. « Je lui ai dit : ‘C’est dingue de voir des gens porter des maillots ‘Maxey’ ailleurs qu’à Philadelphie ou au Texas, d’où je viens.’ Les mots ne peuvent pas décrire à quel point ça me rend heureux », lâche le joueur des Sixers.

Ces derniers mois, le meneur des Sixers, dont le nom apparaît en 10e position des maillots les plus vendus, a pu se faire une bonne idée de sa popularité croissante au sein de la ligue. Cette popularité qui, couplée à ses performances, s’est incarnée par sa convocation au All-Star Game en tant que titulaire.

Le natif de Dallas retrouve ainsi le match des étoiles deux ans après sa première sélection. La saison passée, alors qu’il surfait déjà sur sa meilleure dynamique en carrière, il n’était pas question qu’il y soit. En cause : le bilan beaucoup trop faible de sa formation, minée par les blessures, à 20 victoires et 34 défaites.

Après quatre premières saisons NBA terminées en playoffs, Tyrese Maxey allait manquer pour la première fois les phases finales. Une saison noire que l’intéressé regarde désormais différemment avec le recul.

« Besoin » de passer par là

« Ça a été une excellente chose pour moi sur le plan mental. J’avais besoin de passer par là. Honnêtement, je n’avais jamais perdu de ma vie, à aucun niveau de basket. Donc ça a été vraiment rude à vivre, mais le fait de me lever chaque matin, d’aller bosser, de motiver mes coéquipiers et d’essayer de nous rendre meilleurs chaque jour… ça m’a fait du bien », lâche aujourd’hui le joueur de 25 ans.

Un moyen pour lui de comprendre qu’il faut parfois tomber très bas pour mieux se relever. D’autant que dans leurs malheurs, les Sixers n’ont pas tout perdu. En récupérant le 3e choix à la Draft, ils ont pu mettre la main sur VJ Edgecombe, son « petit frère », qui s’avère être l’un des meilleurs rookies de cette cuvée. Avec Tyrese Maxey, ils forment l’une des paires, sur le « backcourt », les plus dynamiques de la ligue.

Résultat : en récupérant aussi Joel Embiid, les Sixers ont redressé la barre pour afficher un bilan bien plus solide aujourd’hui à 30 victoires et 24 défaites. « On a encore eu beaucoup de blessures, pas mal de gars sur la touche. Mais chaque soir, on entre sur le terrain pour se battre à fond, et on commence enfin à retrouver tout notre effectif », juge Tyrese Maxey, dont la formation a tout de même perdu Paul George pour suspension.

« On l’a vu : au complet, nous avons un bon rythme. Si la santé est là, on a une chance de faire quelque chose de grand. Je pense que c’est notre objectif principal. Et nous essayons de continuer à aller de l’avant en ce qui concerne notre culture et notre façon de faire les choses, en restant sur la bonne voie », termine le double All-Star.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 52 38:37 46.9 37.9 88.9 0.3 3.8 4.1 6.8 2.3 2.0 2.4 0.8 28.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.