Haywood Highsmith rebondit à Phoenix

Il n’a pas encore joué de la saison, mais Haywood Highsmith décroche tout de même un contrat sur plusieurs années de la part des Suns.

ESPN ajoute que l’ailier de 29 ans était ciblé par plusieurs franchises, arrêtant finalement son choix sur Phoenix. Une équipe en lice pour se qualifier directement pour les playoffs, avec une 7e place à l’Ouest et un bilan largement équilibré (32 victoires – 23 défaites).

Libéré par les Nets au début du mois, Haywood Highsmith avait été opéré du genou droit l’été dernier, ne réussissant pas à se remettre de sa déchirure du ménisque depuis, à cause de plusieurs rechutes.

Cela n’a, toutefois, pas empêché les Suns de miser sur lui. Il s’était révélé à Miami entre 2021 et 2025, avec 5.1 points, 3.1 rebonds et 1.1 passe de moyenne sur la période, avant d’être transféré par le Heat pour des raisons économiques.

S’il est (enfin) pleinement rétabli, Haywood Highsmith aura une carte à jouer dans la rotation de Phoenix, derrière la paire Dillon Brooks – Royce O’Neale sur les postes 3/4.

Haywood Highsmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHL 5 8 40.0 20.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 1.8 2021-22 MIA 19 9 34.8 32.1 40.0 0.5 0.8 1.4 0.3 0.7 0.1 0.2 0.2 2.3 2022-23 MIA 54 18 43.1 33.9 46.4 1.1 2.4 3.5 0.8 1.5 0.7 0.8 0.3 4.4 2023-24 MIA 66 21 46.5 39.6 63.9 1.0 2.2 3.2 1.1 1.8 0.8 0.5 0.5 6.1 2024-25 MIA 74 25 45.8 38.2 72.1 1.0 2.4 3.4 1.5 2.2 0.9 0.7 0.5 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.