Deux mois d’absence supplémentaires pour Haywood Highsmith

Opéré du genou pendant l'été, puis transféré dans la foulée chez les Nets, Haywood Highsmith a rechuté physiquement.

Haywood HighsmithMauvaise nouvelle à Brooklyn, où l'on apprend que Haywood Highsmith a récemment ressenti un gonflement au niveau de son genou droit, opéré courant août d'une déchirure du ménisque contractée à l'entraînement.

Par conséquent, le voilà contraint de se ré-absenter pendant huit semaines, après avoir été initialement annoncé « out » pour huit à dix semaines. Ce qui aurait potentiellement pu le rendre disponible pour la reprise des Nets

Soldat de longue date du Heat, Haywood Highsmith avait été transféré durant l'été pour des raisons économiques, en compagnie d'un « second tour » de Draft 2032 et en échange d'un « second tour » de Draft 2026. Auteur de sa meilleure saison en carrière en 2024/25 (6.5 points, 3.4 rebonds et 1.1 passe), il n'entame donc pas sa dernière année de contrat de la plus belle des manières…

Haywood Highsmith Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2018-19 PHL 5 8 40.0 20.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 1.8
2021-22 MIA 19 9 34.8 32.1 40.0 0.5 0.8 1.4 0.3 0.7 0.1 0.2 0.2 2.3
2022-23 MIA 54 18 43.1 33.9 46.4 1.1 2.4 3.5 0.8 1.5 0.7 0.8 0.3 4.4
2023-24 MIA 66 21 46.5 39.6 63.9 1.0 2.2 3.2 1.1 1.8 0.8 0.5 0.5 6.1
2024-25 MIA 74 25 45.8 38.2 72.1 1.0 2.4 3.4 1.5 2.2 0.9 0.7 0.5 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Florian Benfaid
