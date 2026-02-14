La fierté de VJ Edgecombe ? Rencontrer Kareem Abdul-Jabbar

Comme l’expliquait Zaccharie Risacher, l’un des grands intérêts du All-Star Weekend pour les jeunes joueurs, c’est de pouvoir échanger avec des glorieux aînés. C’est le seul moment de la saison où la NBA d’hier et d’aujourd’hui est représentée, et VJ Edgecombe peut en témoigner puisqu’il a pu croiser Kareem Abdul-Jabbar !

« J’ai pu m’asseoir à côté de Kareem Abdul-Jabbar. C’était incroyable » répond-il lorsqu’on lui demande ce qu’il retiendra de cette journée. « J’ai interagi avec beaucoup de joueurs, certains que je connaissais déjà, d’autres non. Il y a beaucoup d’apparitions médiatiques… Je suis fatigué ! Je suis prêt à rentrer à la maison. »

MVP du Rising Stars avec ses 10 points inscrits d’affilée, dont les lancers-francs de la gagne, le rookie est évidemment très fier de ramener un trophée chez lui, mais aussi pour sa franchise. Encouragé par Tyrese Maxey en bord de terrain, il semble très marqué par sa brève rencontre avec Kareem Abdul-Jabbar.

Le sourire en permanence

« Je lui ai serré la main, on n’a pas vraiment discuté » précise-t-il. « Mais c’est l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Être dans la même pièce que lui, c’est une chance. On essaie d’honorer ceux qui sont venus avant nous en jouant dur et en faisant les petites choses bien. Il montre encore de l’amour pour le jeu, même longtemps après sa retraite. J’ai énormément de respect pour lui et pour tous les anciens. Je suis reconnaissant d’être dans cette ligue grâce à eux. Grand respect à tous les anciens qui ont ouvert la voie. »

Et quand on lui demande pourquoi il a toujours le sourire, voici ce qu’il répond :

« D’abord, j’aime vraiment ce sport. Il m’a évité beaucoup de problèmes. Ensuite, je suis en NBA, entouré de gens formidables. Et je suis payé pour jouer, donc je peux prendre soin de ma famille. Pourquoi ne pas s’amuser ? Les autres mettent assez de pression. Il faut être en paix avec soi-même et avec son jeu. J’essaie de rester équilibré. »

VJ Edgecombe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 PHI 50 35:22 42.3 35.2 78.6 1.6 3.8 5.4 4.1 3.0 1.5 1.8 0.5 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.