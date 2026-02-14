LaMelo Ball change, avec les Hornets

Dans la rencontre face aux Hawks, LaMelo Ball n’avait pas convaincu son entraîneur en première période, sur le plan défensif. Charles Lee a donc décidé, à la pause, de souffler son mécontentement à son meneur de jeu afin qu’il monte d’un cran. Message reçu, dans cette victoire des Hornets.

« En le défiant, on ne lui rentre pas dedans, mais on veut qu’il soit conscient des choses », se justifie le coach de Charlotte. « La stratégie des Hawks était de quasiment le cibler sur chaque action. Sa réaction a été très importante et ça montre qu’il continue de progresser sur le plan de la compétition. Il cherche, par tous les moyens possibles, à avoir de l’impact sur les victoires. C’est un ajustement très mature de sa part. »

Rarement très concerné par ce côté du terrain, LaMelo Ball montre qu’il peut être davantage impliqué. « C’est ce que je dois faire : être complet des deux côtés du terrain. On a besoin que tout le monde attaque et défende. J’essaie de le faire, de faire ce qui est nécessaire pour que l’équipe gagne », réagit-il.

« J’ai le sentiment qu’on est en train de changer la culture »

Moins scoreur cette saison et moins dispendieux, avec moins de ballons perdus et une meilleure adresse à 3-pts ces dernières semaines, LaMelo Ball est-il enfin, à 24 ans et dans sa sixième saison, plus mature ? Plus concentré sur les résultats collectifs que sur ses statistiques ?

« Je vois son niveau de maturité évoluer. Il ne croit pas seulement en ses propres qualités mais en celles de l’équipe », constate Pat Connaughton, récemment coupé mais de retour immédiatement en Caroline du Nord. « Ce que j’ai vu dès le début ici, c’est son désir de gagner, qui est authentique. Il fallait l’entourer de joueurs et d’un coach qui veulent la même chose, puis ajouter un peu de vétérans. Il va écouter, il va répondre et faire le nécessaire pour gagner des matches, car c’est ce qu’il souhaite. La franchise a fait du bon boulot pour l’entourer des bonnes personnes, au bon endroit. »

Avec 13 victoires sur les 17 derniers matches, les Hornets occupent la 9e place de l’Est. Ils filent non seulement vers leur meilleure saison régulière depuis l’exercice 2021/22 (43 succès) mais aussi vers un « play-in », qui serait une première depuis quatre ans. Après des années catastrophiques, il se passe enfin quelque chose à Charlotte.

« On essaie de faire le maximum pour vraiment gagner. C’est à peu près ça », conclut Ball. « J’ai le sentiment qu’on est en train de changer la culture et qu’on essaie de construire de quelque chose de positif. »

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28:48 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32:18 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35:13 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32:19 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32:01 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 45 27:43 40.1 36.3 88.5 0.8 4.0 4.8 7.4 2.6 1.1 3.0 0.2 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.