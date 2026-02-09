Tout juste coupé par les Hornets, Pat Connaughton s’engage… avec les Hornets

Même s’il joue très peu dans une équipe des Hornets qui tourne fort en ce moment et qui ne manque pas d’extérieurs, Pat Connaughton est visiblement très apprécié du vestiaire et de ses dirigeants.

Pourtant, le champion 2021 a servi de variable d’ajustement au moment où Charlotte a servi d’intermédiaire pour Tyus Jones, arrivé d’Orlando et utilisé dans le cadre de l’échange autour d’Anthony Davis. Car pour le transférer à Dallas, il fallait que la franchise de Caroline du Nord libère un joueur, afin de récupérer Malaki Branham. C’est ainsi Pat Connaughton qui a été coupé, se retrouvant dans la foulée « free agent ».

Néanmoins, Malaki Branham ne faisait pas partie des plans des Hornets, qui l’ont rapidement libéré… en créant ainsi une place libre dans leur effectif. Qui va revenir à Pat Connaughton !

Le joueur de 33 ans reste donc à Charlotte et il n’aura sans doute même pas eu besoin de faire ses valises.

Pat Connaughton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 POR 34 4:12 26.5 23.8 100.0 0.3 0.6 0.9 0.3 0.2 0.1 0.3 0.0 1.1 2016-17 POR 39 8:06 51.4 51.5 77.8 0.3 1.1 1.3 0.7 0.6 0.2 0.4 0.1 2.5 2017-18 POR 82 18:09 42.3 35.2 84.1 0.4 1.5 2.0 1.1 1.5 0.3 0.5 0.3 5.4 2018-19 MIL 61 20:40 46.6 33.0 72.5 1.0 3.2 4.2 2.0 1.3 0.5 0.5 0.4 6.9 2019-20 MIL 67 18:33 45.5 33.1 77.5 0.9 3.3 4.2 1.6 1.0 0.4 0.8 0.5 5.4 2020-21 MIL 69 22:50 43.4 37.1 77.5 0.9 3.9 4.8 1.2 1.4 0.7 0.5 0.3 6.8 2021-22 MIL 65 26:01 45.8 39.5 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.3 0.9 0.5 0.2 9.9 2022-23 MIL 61 23:39 39.2 33.9 65.9 0.8 3.8 4.6 1.3 1.1 0.6 0.5 0.2 7.6 2023-24 MIL 76 22:03 43.5 34.5 75.9 0.7 2.5 3.1 2.1 1.3 0.5 0.6 0.3 5.6 2024-25 MIL 41 14:42 46.9 32.1 77.4 0.5 2.2 2.7 1.7 1.1 0.2 0.6 0.3 5.3 2025-26 CHA 22 7:03 48.9 40.7 61.5 0.3 1.1 1.4 0.6 0.2 0.2 0.1 0.0 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.