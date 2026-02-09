Tout juste coupé par les Hornets, Pat Connaughton s’engage… avec les Hornets

Même s’il joue très peu dans une équipe des Hornets qui tourne fort en ce moment et qui ne manque pas d’extérieurs, Pat Connaughton est visiblement très apprécié du vestiaire et de ses dirigeants.
Pourtant, le champion 2021 a servi de variable d’ajustement au moment où Charlotte a servi d’intermédiaire pour Tyus Jones, arrivé d’Orlando et utilisé dans le cadre de l’échange autour d’Anthony Davis. Car pour le transférer à Dallas, il fallait que la franchise de Caroline du Nord libère un joueur, afin de récupérer Malaki Branham. C’est ainsi Pat Connaughton qui a été coupé, se retrouvant dans la foulée « free agent ».
Néanmoins, Malaki Branham ne faisait pas partie des plans des Hornets, qui l’ont rapidement libéré… en créant ainsi une place libre dans leur effectif. Qui va revenir à Pat Connaughton !
Le joueur de 33 ans reste donc à Charlotte et il n’aura sans doute même pas eu besoin de faire ses valises.
|Pat Connaughton
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|POR
|34
|4:12
|26.5
|23.8
|100.0
|0.3
|0.6
|0.9
|0.3
|0.2
|0.1
|0.3
|0.0
|1.1
|2016-17
|POR
|39
|8:06
|51.4
|51.5
|77.8
|0.3
|1.1
|1.3
|0.7
|0.6
|0.2
|0.4
|0.1
|2.5
|2017-18
|POR
|82
|18:09
|42.3
|35.2
|84.1
|0.4
|1.5
|2.0
|1.1
|1.5
|0.3
|0.5
|0.3
|5.4
|2018-19
|MIL
|61
|20:40
|46.6
|33.0
|72.5
|1.0
|3.2
|4.2
|2.0
|1.3
|0.5
|0.5
|0.4
|6.9
|2019-20
|MIL
|67
|18:33
|45.5
|33.1
|77.5
|0.9
|3.3
|4.2
|1.6
|1.0
|0.4
|0.8
|0.5
|5.4
|2020-21
|MIL
|69
|22:50
|43.4
|37.1
|77.5
|0.9
|3.9
|4.8
|1.2
|1.4
|0.7
|0.5
|0.3
|6.8
|2021-22
|MIL
|65
|26:01
|45.8
|39.5
|83.3
|0.7
|3.5
|4.2
|1.3
|1.3
|0.9
|0.5
|0.2
|9.9
|2022-23
|MIL
|61
|23:39
|39.2
|33.9
|65.9
|0.8
|3.8
|4.6
|1.3
|1.1
|0.6
|0.5
|0.2
|7.6
|2023-24
|MIL
|76
|22:03
|43.5
|34.5
|75.9
|0.7
|2.5
|3.1
|2.1
|1.3
|0.5
|0.6
|0.3
|5.6
|2024-25
|MIL
|41
|14:42
|46.9
|32.1
|77.4
|0.5
|2.2
|2.7
|1.7
|1.1
|0.2
|0.6
|0.3
|5.3
|2025-26
|CHA
|22
|7:03
|48.9
|40.7
|61.5
|0.3
|1.1
|1.4
|0.6
|0.2
|0.2
|0.1
|0.0
|2.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.